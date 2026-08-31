Яке свято 7 вересня 2026 року / © ТСН

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7 вересня 2026 року — понеділок. 1656-й день війни в Україні.

Яке свято 7 вересня

7 вересня віряни святкують День пам’яті святого мученика Созонта / © pexels.com

7 вересня віряни святкують День пам’яті святого мученика Созонта. За переказами, Созонт таємно зняв із язичницької статуї золоту руку й роздав отримане золото бідним, показуючи марність ідолів. За це його схопили та піддали жорстоким тортурам. Созонт не зрікся Христа і загинув мученицькою смертю.

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7 вересня в Україні святкують День воєнної розвідки України / © unsplash.com

7 вересня в Україні святкують День воєнної розвідки України. Ця дата має символічне значення: 7 вересня 1992 року було створено Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України — відтоді веде свою історію сучасна воєнна розвідка незалежної України. Офіційно День воєнної розвідки України встановив Указ Президента №629/2022 від 7 вересня 2022 року. Мета свята — вшанувати військових розвідників та їхній внесок у захист національних інтересів і обороноздатність держави.

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7 вересня Всесвітній день розповсюдження інформації про м’язову дистрофію Дюшена / © pexels.com

Також 7 вересня Всесвітній день розповсюдження інформації про м’язову дистрофію Дюшена. М’язова дистрофія Дюшена поступово послаблює м’язи. Перші ознаки зазвичай з’являються в ранньому дитинстві: дитині може бути важко бігати, стрибати, підійматися сходами або вставати з підлоги. З часом захворювання може впливати також на серце та дихальну систему. Дата 7 вересня символічно пов’язана з геном DMD, який відповідає за вироблення білка дистрофіну та розташований на X-хромосомі.

7 вересня Міжнародний день поліцейського співробітництва / © pexels.com

А ще 7 вересня Міжнародний день поліцейського співробітництва. Дата пов’язана з діяльністю Інтерполу — Міжнародної організації кримінальної поліції, яка допомагає правоохоронцям різних країн обмінюватися інформацією та координувати спільні дії. Міжнародне поліцейське співробітництво особливо важливе у протидії тероризму, торгівлі людьми, кіберзлочинності, незаконному обігу наркотиків, відмиванню коштів та транскордонній злочинності.

7 вересня святкують День кіберспорту в Україні / © pexels.com

7 вересня святкують День кіберспорту в Україні. Кіберспорт — це змагання у відеоіграх, де учасники та команди демонструють стратегічне мислення, швидкість реакції, командну роботу й тактичні навички. В Україні він поступово перетворився на професійну індустрію з власними командами, турнірами, тренерами та вболівальниками.

7 вересня Всесвітній день польової епідеміології / © pexels.com

Також 7 вересня Всесвітній день польової епідеміології. Польова епідеміологія — це практичний напрям епідеміології, який допомагає швидко виявляти причини та джерела спалахів, визначати шляхи поширення інфекцій і вживати заходів, щоб зупинити їх.

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