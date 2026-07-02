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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
38
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2 хв

Яке 8 липня свято — все про цей день, яке церковне свято

8 липня, Всесвітній день боротьби з харчовою алергією. Віряни вшановують пам’ять святого великомученика Прокопія. До Нового року залишилось 177 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Яке свято 8 липня 2026 року

Яке свято 8 липня 2026 року / © ТСН

8 липня 2026 року — середа. 1595-й день війни в Україні.

Яке свято 8 липня

8 липня віряни святкують День пам’яті святого великомученика Прокопія / © pexels.com

8 липня віряни святкують День пам’яті святого великомученика Прокопія / © pexels.com

8 липня віряни святкують День пам’яті святого великомученика Прокопія. Ранньохристиянський святий, який жив на початку IV століття в часи правління імператора Діоклетіана. Він був римським воїном (за переказами — у Кесарії Палестинській), але після духовного навернення відкрито сповідав християнство. За це його піддали жорстоким тортурам і зрештою стратили через відсічення голови. У християнській традиції Прокопія шанують як великомученика за непохитну віру та мужність перед переслідуваннями. Вшановується як приклад стійкості у вірі та духовної відданості.

8 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день боротьби з харчовою алергією / © pexels.com

8 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день боротьби з харчовою алергією / © pexels.com

8 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день боротьби з харчовою алергією. Тематична дата, присвячена підвищенню обізнаності про харчові алергії та ризики, які вони становлять для здоров’я. Її головна мета — привернути увагу до проблеми харчова алергія, навчити людей розпізнавати симптоми та правильно діяти у разі алергічної реакції, включно з небезпечними станами, як анафілаксія. Цього дня зазвичай проводять просвітницькі кампанії, лекції, публікації для батьків і медиків, а також інформаційні заходи в школах і лікарнях. Особливий акцент роблять на безпеці харчування, маркуванні продуктів і важливості швидкої медичної допомоги.

8 липня Всесвітній день розкриття інформації / © pexels.com

8 липня Всесвітній день розкриття інформації / © pexels.com

Також 8 липня Всесвітній день розкриття інформації. Його головна ідея — заклик до відкритості та вимога розкриття інформації, яку приховують уряди або великі структури. У різних описах вона подається як частина руху за «глобальну прозорість» і право людей знати приховані факти. Найчастіше в популярних джерелах її пов’язують із темою можливого розкриття інформації про позаземні цивілізації, але це радше елемент альтернативних або конспірологічних інтерпретацій, а не підтверджений науковий чи офіційний напрям.

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Дата публікації
Кількість переглядів
38
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