Яке свято 8 листопада 2026 року / © ТСН

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8 листопада 2026 року — неділя. 1718-й день війни в Україні.

Яке свято 8 листопада

8 листопада віряни святкують Собор архистратига Михаїла / © ТСН

8 листопада віряни святкують Собор архистратига Михаїла. Архангел Михаїл вважається головним серед небесних ангелів, захисником людей від зла та провідником Божої волі. Слово «архистратиг» означає «головнокомандувач небесного воїнства». За християнською традицією, цього дня вшановують архангела Михаїла та всіх ангелів, які служать Богові. Віряни моляться про захист, здоров’я, мир і допомогу в складних життєвих обставинах.

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8 листопада в Україні святкують День Десантно-штурмових військ Збройних сил України / © Pixabay

8 листопада в Україні святкують День Десантно-штурмових військ Збройних сил України. 2025 року дату свята змінили указом Президента України: раніше його відзначали 21 листопада. Нову дату обрали на день Собору архистратига Михаїла, якого вважають небесним покровителем українських десантників.

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8 листопада День виноградаря і винороба / © pexels.com

Також 8 листопада День виноградаря і винороба. Припадає на другу неділю листопада. В Україні виноградарство та виноробство мають давні традиції. Серед відомих виноробних регіонів — Закарпаття, Одещина та південь України. Кліматичні умови цих місцевостей дають змогу вирощувати різні сорти винограду й виробляти вина з унікальними смаковими характеристиками.

8 листопада Всесвітній день піаніста / © pexels.com

А ще 8 листопада Всесвітній день піаніста. Свято започаткував музичний ентузіаст Іван Манько-Вертоградов: перші заходи відбулися 8 листопада 2014 року. Мета ініціативи — привернути увагу до майстерності піаністів, їхньої наполегливої праці та внеску в музичну культуру.

8 листопада святкують Міжнародний день радіології / © pexels.com

8 листопада святкують Міжнародний день радіології. Свято започаткували 2012 року Європейське товариство радіології, Радіологічне товариство Північної Америки та Американська колегія радіології. Дату обрали на честь відкриття рентгенівських променів німецьким фізиком Вільгельмом Конрадом Рентгеном 8 листопада 1895 року.

8 листопада Всесвітній день містобудування / © pexels.com

Також 8 листопада Всесвітній день містобудування. Свято започаткував 1949 року аргентинський професор Карлос Марія делла Паолера з Університету Буенос-Айреса. Його метою було привернути увагу суспільства та влади до значення грамотного планування міст і регіонів.

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8 листопада День солідарності інтерсексуалів / © pexels.com

А ще 8 листопада День солідарності інтерсексуалів. Інтерсекс-люди народжуються з варіаціями статевих ознак — анатомічних, гормональних або хромосомних, які не відповідають типовим уявленням про чоловіче чи жіноче тіло. Інтерсексність є природною варіацією людської біології й сама по собі не означає наявності захворювання.

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