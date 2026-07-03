Яке свято 9 липня 2026 року / © ТСН

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9 липня 2026 року — четвер. 1596-й день війни в Україні.

Яке свято 9 липня

9 липня віряни святкують День пам’яті святого великомученика Панкратія, єпископа Тавроменійського / © unsplash.com

9 липня віряни святкують День пам’яті святого великомученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. Він жив у I столітті та був одним із перших проповідників християнства на острові Сицилія. За церковним переданням, ще в юності він зустрівся з Ісусом Христом у Єрусалимі, а після Воскресіння Спасителя став учнем апостолів, особливо Святий апостол Петро. Згодом апостол Петро висвятив Панкратія на єпископа міста Тавроменій (сучасне Таорміна). Там він активно проповідував Євангеліє, навернув до християнства багатьох язичників і збудував перший християнський храм.

9 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день знищення зброї / © pexels.com

9 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день знищення зброї. Його мета — привернути увагу до важливості скорочення незаконного обігу зброї, зменшення рівня насильства та підвищення безпеки у світі. Ця дата пов’язана з Програмою дій Організації Об’єднаних Націй щодо запобігання, боротьби та викорінення незаконної торгівлі стрілецькою і легкою зброєю. У багатьох країнах цього дня проводять символічне знищення вилученої або непридатної до використання зброї, демонструючи прагнення до миру та безпечнішого майбутнього.

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9 липня День моди / © pexels.com

Також 9 липня День моди. Це неофіційне свято, присвячене світу стилю, дизайну та творчого самовираження через одяг. Воно нагадує, що мода — це не лише тренди, а й спосіб підкреслити індивідуальність, культуру та настрій. Цього дня дизайнери, стилісти, моделі, фотографи та поціновувачі моди діляться своїми ідеями, організовують тематичні покази, фотосесії, творчі зустрічі й обговорюють сучасні тенденції. Для багатьох це чудова нагода оновити гардероб, експериментувати з образами або відкрити для себе нові бренди й стилі.

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