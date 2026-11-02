Яке свято 9 листопада 2026 року / © ТСН

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9 листопада 2026 року — понеділок. 1719-й день війни в Україні.

Яке свято 9 листопада

9 листопада віряни святкують День пам’яті преподобних Матрони і Теоктисти / © pexels.com

9 листопада віряни святкують День пам’яті преподобних Матрони і Теоктисти. Преподобна Матрона Константинопольська (V століття) походила із заможної родини, але обрала шлях чернецтва. Вона залишила звичне життя, прагнучи цілковито присвятити себе Богові, і стала відомою своєю побожністю та аскетизмом. Преподобна Теоктиста Лесбоська (IX століття) жила самітницею на безлюдному острові Парос. Після трагічних подій юності вона присвятила десятиліття молитві та усамітненню, зберігши глибоку віру попри випробування.

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9 листопада в Україні святкують Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва / © pexels.com

9 листопада в Україні святкують Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. Свято присвячене працівникам музеїв, бібліотек, театрів, будинків культури, мистецьких шкіл, а також народним майстрам, музикантам, художникам і представникам аматорських творчих колективів. Працівники культури допомагають зберігати українські традиції, народні пісні, танці, ремесла й обряди, передавати їх наступним поколінням. Особливу роль відіграють аматори народного мистецтва, які підтримують живу традицію у своїх громадах — через концерти, виставки, фестивалі та творчі зустрічі.

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9 листопада Всесвітній день усиновлення / © pexels.com

Також 9 листопада Всесвітній день усиновлення. Усиновлення дає дитині, яка залишилася без батьківського піклування, можливість отримати постійну родину та юридичний статус сина чи доньки. Батьки беруть на себе довготривалу відповідальність за виховання, здоров’я, освіту й емоційний добробут дитини. Усиновлення оформлюється рішенням суду. Після набрання ним законної сили реєстраційні органи вносять відповідні зміни до актового запису про народження дитини.

9 листопада Всесвітній день свободи / © pexels.com

А ще 9 листопада Всесвітній день свободи. Його пов’язують із падінням Берлінського муру — історичною подією, що стала символом подолання політичного розділення Європи та боротьби за демократичні права. 9 листопада 1989 року влада Східної Німеччини оголосила про зміни в правилах виїзду за кордон. Тисячі людей вирушили до прикордонних пунктів Берліна, і невдовзі переходи відкрили. Берлінський мур, який майже 28 років розділяв місто, втратив своє значення як бар’єр між Східним і Західним Берліном. Ця подія прискорила демократичні зміни в Центральній та Східній Європі й передувала об’єднанню Німеччини 1990 року.

9 листопада святкують Всесвітній день винахідника / © pexels.com

9 листопада святкують Всесвітній день винахідника. Мета дня — привернути увагу до винахідників, підтримати творче мислення та нагадати, що за звичними речами часто стоять роки досліджень, експериментів і наполегливої праці. Винаходи допомагають розвивати медицину, транспорт, зв’язок, промисловість і побутові технології.

9 листопада Всесвітній день сиріт / © pexels.com

Також 9 листопада Всесвітній день сиріт. Припадає на другий понеділок листопада. Ініціативу започаткували у США за підтримки благодійної організації The Stars Foundation, щоб привернути увагу до потреб дітей, які втратили батьків або залишилися без належного батьківського піклування.

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9 листопада Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму / © pexels.com

А ще 9 листопада Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму. Дату обрали на згадку про події 9–10 листопада 1938 року в нацистській Німеччині та на приєднаних до неї територіях. Ці події відомі як «Кришталева ніч» — масовий погром єврейського населення, організований нацистським режимом.

9 листопада святкують Всесвітній день лізингу / © pexels.com

9 листопада святкують Всесвітній день лізингу. Свято започаткували 2017 року з ініціативи литовської авіаційної лізингової компанії AviaAM Leasing. Спочатку до нього долучалися переважно представники авіаційної галузі, однак згодом воно стало приводом привернути увагу до лізингу в різних секторах економіки.

9 листопада День народження неонової реклами / © pexels.com

Також 9 листопада День народження неонової реклами. Історія неону почалася у 1898 році, коли британські хіміки Вільям Рамзай і Морріс Треверс відкрили новий газ — неон. Він отримав назву від грецького слова neos, що означає «новий». Під дією електричного струму неон у герметичній трубці світиться характерним червоно-помаранчевим кольором.

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