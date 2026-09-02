Яке свято 9 вересня 2026 року / © ТСН

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9 вересня 2026 року — середа. 1658-й день війни в Україні.

Яке свято 9 вересня

9 вересня віряни святкують День пам’яті святих і праведних богоотців Йоакима й Анни / © pexels.com

9 вересня віряни святкують День пам’яті святих і праведних богоотців Йоакима й Анни. Батьки Пресвятої Богородиці Марії та предки Ісуса Христа. За церковним переданням, вони довгий час не мали дітей, але щиро молилися й не втрачали віри. Господь почув їхні молитви та подарував їм доньку Марію, яку вони присвятили служінню Богові. Йоаким і Анна є символом віри, терпіння, щирої молитви та надії. Віряни шанують їх як покровителів подружжя, сім’ї та батьківства.

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9 вересня в Україні і світі святкують День дизайнера-графіка / © pexels.com

9 вересня в Україні і світі святкують День дизайнера-графіка. Професійне свято творчих людей, які за допомогою кольору, шрифтів, форм і зображень створюють сучасний візуальний простір. Графічні дизайнери розробляють логотипи, рекламні матеріали, упаковку, плакати, оформлення книжок, сайтів і соціальних мереж. Їхня робота допомагає зробити інформацію не лише красивою, а й зрозумілою та впізнаваною.

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9 вересня Міжнародний день тестувальника / © pexels.com

Також 9 вересня Міжнародний день тестувальника. Тестувальники перевіряють, чи правильно працюють сайти, застосунки, програми та інші цифрові продукти, шукають недоліки й допомагають зробити їх зручнішими та надійнішими. Цей день — чудова нагода подякувати тим, хто уважно перевіряє кожну деталь, знаходить навіть найменші помилки та робить сучасні технології якіснішими, безпечнішими й комфортнішими для користувачів.

9 вересня Всесвітній день сільського господарства / © pexels.com

А ще 9 вересня Всесвітній день сільського господарства. Сільське господарство забезпечує нас зерном, овочами, фруктами, молочними та іншими продуктами, а також є важливою частиною економіки багатьох країн. Цей день нагадує про нелегку працю фермерів, агрономів, тваринників та всіх, хто працює на землі.

9 вересня святкують Міжнародний день судоку / © pexels.com

9 вересня святкують Міжнародний день судоку. Судоку — це головоломка, у якій потрібно заповнити клітинки цифрами від 1 до 9 так, щоб кожна цифра не повторювалася в жодному рядку, стовпці та окремому квадраті 3 × 3. Цей день — чудова нагода розв’язати улюблене судоку, потренувати уважність, логічне мислення та пам’ять, а також відкрити для себе нові цікаві головоломки.

9 вересня Міжнародний день краси / © pexels.com

Також 9 вересня Міжнародний день краси. Цей день нагадує, що краса полягає не лише у привабливій зовнішності, а й у доброму серці, щирості, турботі, гармонії та вмінні бачити прекрасне у світі навколо. Міжнародний день краси — чудова нагода приділити трохи часу собі, подбати про гарний настрій і пам’ятати: кожна людина по-своєму унікальна та прекрасна.

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9 вересня День поінформованості про фетальний алкогольний синдром / © pexels.com

А ще 9 вересня День поінформованості про фетальний алкогольний синдром. Фетальний алкогольний синдром може спричиняти порушення фізичного та розумового розвитку дитини, а також проблеми з поведінкою, навчанням і здоров’ям. Цей день нагадує про важливість відповідального ставлення до майбутнього материнства та поширення достовірної інформації про ризики алкоголю під час вагітності.

9 вересня святкують Всесвітній день електромобілів / © pexels.com

9 вересня святкують Всесвітній день електромобілів. Електрокари не мають вихлопних газів під час руху, працюють тихіше за традиційні автомобілі та можуть допомагати зменшувати забруднення повітря. Їхній розвиток також сприяє пошуку більш екологічних і сучасних способів пересування.

9 вересня Міжнародний день захисту від нападів у сфері освіти / © pexels.com

Також 9 вересня Міжнародний день захисту від нападів у сфері освіти. Війни та напади можуть позбавляти дітей можливості навчатися, руйнувати школи й університети та створювати небезпеку для всіх учасників освітнього процесу. Тому важливо забезпечувати право кожної людини на безпечну та безперервну освіту.

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