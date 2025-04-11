Яке добриво найкраще класти в лунку під час садіння картоплі: восени "засипле" урожаєм

Чим краще підживити картоплю під час садіння / © Pixabay

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Перед тим, як посадити картоплю, варто врахувати, що для її здорового зростання і рясного цвітіння необхідно використовувати спеціальні добрива. Це краще робити безпосередньо під час садіння, щоб забезпечити гарний врожай у майбутньому.

Під час садіння картоплі на грядках обов’язково додавайте різні види добрив до кожної лунки. Найкраще комбінувати органічні та мінеральні елементи. Такий підхід забезпечить більш ефективне живлення рослин і дозволить заощадити кошти.

Перші добрива, які слід вносити в землю, покращують її структуру і сприяють кращому засвоєнню корисних речовин корінням картоплі, тоді як інші, які варто додавати безпосередньо до ґрунту, стимулюють ріст і підвищують врожай. Щоб картопля вийшла смачною і здоровою, під час садіння додавайте такі види добрив:

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Сухий або свіжий послід — розводьте з водою в пропорції 1:10.

Сечовина — розчиняйте одну столову ложку в десяти літрах води.

Сухий гній — для родючих ґрунтів додавати 5–8 кг коров’ячого або 3–4 кг кінського гною на квадратний метр.

Попіл — змішуйте одну столову ложку з землею.

Перегній з попелом — змішайте 700 г перегною з п’ятьма столовими ложками попелу.

Аммофоска, азофоска чи нітроамофоска — додавайте 10 г будь-якого з цих добрив на одну лунку.

Суперфосфат і цибулиння — по одній чайній ложці кожного добрива в кожну лунку.

Завдяки такому підходу ви неодмінно зберете великий урожай восени.