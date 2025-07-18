ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
2 хв

Яке ідеальне тісто на вареники й пельмені: не рветься, не розварюється, добре витримує заморожування

Як приготувати універсальне тісто, яке чудово триматиме форму та текстуру навіть після заморожування.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яке ідеальне тісто на вареники та пельмені

Яке ідеальне тісто на вареники та пельмені

Вареники та пельмені — це улюблені страви багатьох українських родин. Але навіть найсмачніша начинка не врятує, якщо тісто рветься, липне до рук чи розварюється в окропі. А після заморожування стає гумовим або ламким. Щоб не виникало таких проблем, треба знати, як правильно приготувати універсальне тісто.

Як приготувати ідеальне тісто на вареники та пельмені, яке не рватиметься й не розварюватиметься

  1. Яйце для міцності. Одне яйце додає еластичності тісту й не дозволяє йому рватися під час ліплення.

  2. Окріп для пластичності. Заварне тісто завжди еластичніше та м’якіше, бо завдяки гарячій воді в борошні активується клейковина.

  3. Олія для еластичності. Ложка рослинної олії робить тісто ніжнішим і запобігає його пересиханню.

  4. Сіль у тісто треба додавати обов’язково, без неї тісто буде прісним і рватиметься.

  5. Відпочинок — тісто має «визріти». Після замішування накрийте тісто та залиште хоча б на 30 хвилин. Воно стане м’яким і слухняним.

Рецепт універсального тіста на вареники та пельмені

Інгредієнти:

  • 500 г просіяного борошна;

  • 1 яйце;

  • 200 мл окропу;

  • 1 ч. л. солі;

  • 2 ст. л. рослинної олії.

Як приготувати:

  1. У мисці змішайте борошно з сіллю.

  2. В окремий посуд розбийте яйце, додайте олію та окріп.

  3. Виливайте отриману суміш у борошно, поступово замішуючи ложкою.

  4. Коли тісто трохи охолоне, вимісіть руками до гладкості.

  5. Загорніть тісто в харчову плівку чи накрийте рушником і залиште на 30 хвилин.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
102
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie