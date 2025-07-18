Яке ідеальне тісто на вареники й пельмені: не рветься, не розварюється, добре витримує заморожування

Яке ідеальне тісто на вареники та пельмені

Реклама

Вареники та пельмені — це улюблені страви багатьох українських родин. Але навіть найсмачніша начинка не врятує, якщо тісто рветься, липне до рук чи розварюється в окропі. А після заморожування стає гумовим або ламким. Щоб не виникало таких проблем, треба знати, як правильно приготувати універсальне тісто.

Як приготувати ідеальне тісто на вареники та пельмені, яке не рватиметься й не розварюватиметься

Яйце для міцності. Одне яйце додає еластичності тісту й не дозволяє йому рватися під час ліплення. Окріп для пластичності. Заварне тісто завжди еластичніше та м’якіше, бо завдяки гарячій воді в борошні активується клейковина. Олія для еластичності. Ложка рослинної олії робить тісто ніжнішим і запобігає його пересиханню. Сіль у тісто треба додавати обов’язково, без неї тісто буде прісним і рватиметься. Відпочинок — тісто має «визріти». Після замішування накрийте тісто та залиште хоча б на 30 хвилин. Воно стане м’яким і слухняним.

Рецепт універсального тіста на вареники та пельмені

Інгредієнти:

500 г просіяного борошна;

1 яйце;

200 мл окропу;

1 ч. л. солі;

2 ст. л. рослинної олії.

Як приготувати:

Реклама

У мисці змішайте борошно з сіллю. В окремий посуд розбийте яйце, додайте олію та окріп. Виливайте отриману суміш у борошно, поступово замішуючи ложкою. Коли тісто трохи охолоне, вимісіть руками до гладкості. Загорніть тісто в харчову плівку чи накрийте рушником і залиште на 30 хвилин.