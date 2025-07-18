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Яке ідеальне тісто на вареники й пельмені: не рветься, не розварюється, добре витримує заморожування
Як приготувати універсальне тісто, яке чудово триматиме форму та текстуру навіть після заморожування.
Вареники та пельмені — це улюблені страви багатьох українських родин. Але навіть найсмачніша начинка не врятує, якщо тісто рветься, липне до рук чи розварюється в окропі. А після заморожування стає гумовим або ламким. Щоб не виникало таких проблем, треба знати, як правильно приготувати універсальне тісто.
Як приготувати ідеальне тісто на вареники та пельмені, яке не рватиметься й не розварюватиметься
Яйце для міцності. Одне яйце додає еластичності тісту й не дозволяє йому рватися під час ліплення.
Окріп для пластичності. Заварне тісто завжди еластичніше та м’якіше, бо завдяки гарячій воді в борошні активується клейковина.
Олія для еластичності. Ложка рослинної олії робить тісто ніжнішим і запобігає його пересиханню.
Сіль у тісто треба додавати обов’язково, без неї тісто буде прісним і рватиметься.
Відпочинок — тісто має «визріти». Після замішування накрийте тісто та залиште хоча б на 30 хвилин. Воно стане м’яким і слухняним.
Рецепт універсального тіста на вареники та пельмені
Інгредієнти:
500 г просіяного борошна;
1 яйце;
200 мл окропу;
1 ч. л. солі;
2 ст. л. рослинної олії.
Як приготувати:
У мисці змішайте борошно з сіллю.
В окремий посуд розбийте яйце, додайте олію та окріп.
Виливайте отриману суміш у борошно, поступово замішуючи ложкою.
Коли тісто трохи охолоне, вимісіть руками до гладкості.
Загорніть тісто в харчову плівку чи накрийте рушником і залиште на 30 хвилин.