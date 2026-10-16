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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
2 хв

Як назвати дитину, щоб вона була щасливою: імена з позитивною енергетикою

Науковці довели, що щира симпатія до власного імені підвищує рівень задоволеності життям та є фундаментальною рисою особистості.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Діти / фото ілюстративне

Діти / фото ілюстративне / © pexels.com

Науковці з’ясували, що більшість людей схильні сприймати власні імена в позитивному світлі, а щира симпатія до свого імені напряму пов’язана із суб’єктивним відчуттям благополуччя та внутрішнього комфорту.

Масштабне опитування понад трьох сотень пар близнюків у Пекіні показало, що це відчуття має як спадкову основу, так і залежить від унікального оточення людини. Дослідники дійшли висновку, що тепле ставлення до власного імені є фундаментальною рисою особистості, яка формує імпліцитну самооцінку та підвищує загальний рівень задоволеності життям.

Особливе місце в цьому контексті посідають імена, які з самого початку несуть у собі смислове навантаження радості, щастя та благословення. Якщо ви шукаєте ім’я, яке несе в собі заряд позитиву та щасливу долю, зверніть увагу на цей перелік:

  • Блажена — чеське та словацьке ім’я з давньослов’янським корінням, яке перекладається як «щаслива», «добра» чи «благословенна»;

  • Ельвіра — має готичне походження й асоціюється зі значеннями «щаслива», «приємна» та «вірна»;

  • Ілона — у фінській традиції це ім’я тісно пов’язане зі словом «ilo», що означає «радість»;

  • Рінат — ім’я з івриту, яке перекладається як «радість» та «урочистий спів»;

  • Рада та Радостина — слов’янські імена, утворені від кореня, що означає «радісна» та «охоча»;

  • Радован, Радослав і Радослава — давні імена, засновані на дієслові «радувати» та поєднанні слів «радість» і «слава»;

  • Милорад — гармонійно поєднує в собі значення «милий» та «радісний».

Раніше ТСН.ua писав про те, які імена приносять усім щастя.

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