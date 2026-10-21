Яке кухонне приладдя потрібно викинути: сім пластикових предметів, що можуть бути небезпечними

Яке кухонне приладдя потрібно викинути / © pexels.com

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Фахівці радять перевірити кухонне приладдя та замінити предмети, які втратили цілісність, деформувалися або не відповідають умовам безпечного використання. Розповідаємо, які сім категорій виробів варто переглянути та які альтернативи обрати.

Пластикові лопатки та ложки для приготування їжі

Пластикові лопатки часто використовують під час смаження, тушкування та перемішування гарячих страв. Під дією високих температур і внаслідок тривалого використання матеріал може зношуватися, а його частинки — потрапляти в їжу.

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Пластикові ложки для перемішування також варто регулярно оглядати. Подряпини, тріщини та шорстка поверхня ускладнюють очищення й можуть сприяти накопиченню залишків їжі.

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Чим замінити: обирайте кухонне приладдя з нержавіючої сталі, дерева або бамбука. Для посуду з антипригарним покриттям підійдуть термостійкі силіконові інструменти, призначені для контакту з їжею.

Посуд і приладдя з пошкодженим антипригарним покриттям

Під час огляду кухні зверніть увагу на сковорідки, каструлі та кухонні інструменти з антипригарним покриттям. Якщо воно відшаровується, тріскається або помітно пошкоджене, виріб краще замінити відповідно до рекомендацій виробника.

Деякі антипригарні покриття виготовляють із використанням PFAS — групи пер- і поліфторалкільних речовин, які називають «вічними хімікатами» через їхню стійкість до розкладання. Водночас ризики залежать від конкретної речовини, типу покриття та умов експлуатації. Не всі антипригарні вироби мають однаковий склад.

Чим замінити: можна розглянути посуд із нержавіючої сталі, чавуну або вуглецевої сталі. Якщо обираєте антипригарну сковорідку, дотримуйтеся температурних обмежень і не використовуйте її з пошкодженим покриттям.

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Одноразові пластикові прибори

Пластикові виделки, ложки та ножі зручні для пікніків, свят і доставки їжі. Проте вони створюють значну кількість відходів, а вироби, не призначені для контакту з гарячими стравами, можуть бути непридатними для такого використання.

Окрему увагу слід приділяти умовам, за яких виробник дозволяє використовувати прибори. Не варто нагрівати одноразовий пластик або класти його в гарячу їжу, якщо матеріал не призначений для цього.

Чим замінити: для щоденного використання підійдуть багаторазові прибори з нержавіючої сталі. Для заходів на природі можна обрати багаторазові набори або сертифіковані компостовані альтернативи, перевіривши умови їх утилізації.

Меламіновий посуд

Тарілки, миски та чашки з меламіну приваблюють невеликою вагою, яскравими кольорами й стійкістю до розбиття. Однак такий посуд не призначений для нагрівання в мікрохвильовій печі.

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За високих температур меламіновий посуд може виділяти в їжу хімічні речовини, зокрема меламін і формальдегід. Їхня міграція залежить від температури, тривалості контакту та характеристик продукту.

Якщо ви користуєтеся меламіновими тарілками, перевірте маркування та рекомендації виробника. Не використовуйте їх у мікрохвильовці й не подавайте на них дуже гарячі страви, якщо це не дозволено інструкцією.

Чим замінити: для гарячої їжі краще підійдуть керамічний, скляний або порцеляновий посуд, придатний для відповідних температур.

Пластик із бісфенолом А та невідомим складом

Бісфенол А (BPA) використовують у виробництві деяких видів пластику та захисних покриттів. Ця речовина може впливати на ендокринну систему, а її потенційний вплив на здоров’я продовжують досліджувати.

Під час контакту з їжею кількість речовин, які можуть переходити з матеріалу, залежить від його складу, температури, стану та тривалості використання. Напис «BPA-free» означає відсутність бісфенолу А, але сам по собі не гарантує, що виріб не містить інших речовин, властивості яких відрізняються.

Якщо склад виробу невідомий, маркування відсутнє або пластик пошкоджений, краще обрати альтернативу з чітко зазначеним призначенням.

Чим замінити: для зберігання продуктів використовуйте скляні контейнери, а для приготування їжі — якісне приладдя з нержавіючої сталі, дерева або харчового силікону.

Подряпані пластикові дошки для нарізання

Пластикові дошки зручні в догляді, проте після тривалого використання на них з’являються глибокі борозни від ножів. У таких заглибленнях можуть залишатися частинки їжі та накопичуватися бактерії, особливо якщо дошку складно ретельно вимити.

Під час нарізання продуктів із пластикової поверхні також можуть відокремлюватися дрібні частинки матеріалу. Науковці досліджують, як кількість таких частинок залежить від типу пластику, стану дошки та способу нарізання.

Якщо поверхня сильно подряпана, потріскалася або її неможливо належно очистити, дошку варто замінити.

Чим замінити: розгляньте дерев’яні дошки або вироби з інших матеріалів, придатних для контакту з їжею. Для сирого м’яса, риби та готових продуктів бажано використовувати окремі дошки, щоб знизити ризик перехресного забруднення.

Розплавлене, потріскане та зношене пластикове приладдя

Навіть якщо кухонний інструмент виготовлений із матеріалу, придатного для контакту з їжею, це не означає, що ним можна користуватися безстроково. Пластикова лопатка, яка деформувалася біля плити, ложка з тріщинами або контейнер із пошкодженими стінками можуть гірше витримувати нагрівання й очищення.

Зношені поверхні також складніше повністю відмити. Якщо на виробі з’явилися тріщини, нерівності, стійкий неприємний запах або сліди плавлення, не варто продовжувати його використання для приготування та зберігання їжі.

Чим замінити: віддавайте перевагу міцним виробам із нержавіючої сталі, дерева або харчового силікону. Перевіряйте рекомендації виробника щодо температури, миття в посудомийній машині та інших умов використання.

Як поступово зменшити кількість пластику на кухні

Не обов’язково одразу викидати все пластикове приладдя. Почніть із предметів, які безпосередньо контактують із гарячою їжею, мають глибокі подряпини, тріщини або ознаки деформації.

Під час наступної покупки звертайте увагу на маркування, допустиму температуру та призначення виробу. Не нагрівайте пластик, якщо виробник цього не дозволяє, і не використовуйте меламіновий посуд у мікрохвильовій печі.

Також варто пам’ятати, що сам факт виготовлення з пластику не означає автоматичної небезпеки. Ризик залежить від складу матеріалу, його стану та способу використання. Тому найкраща стратегія — вчасно замінювати пошкоджені речі й обирати приладдя, яке відповідає вашим потребам.

FAQ

Яке пластикове кухонне приладдя потрібно викинути?

Насамперед варто замінити пластикові лопатки й ложки зі слідами плавлення, глибокими подряпинами або тріщинами, сильно пошкоджені дошки для нарізання та контейнери, які втратили цілісність. Меламіновий посуд не можна використовувати в мікрохвильовій печі, а одноразові прибори — нагрівати, якщо вони для цього не призначені.

Чи шкідливий пластиковий посуд для здоров’я?

Не весь пластиковий посуд однаково небезпечний. Важливі склад матеріалу, температура їжі, тривалість контакту та стан виробу. Певні види пластику можуть виділяти хімічні речовини за неналежного використання, а пошкоджені поверхні можуть сприяти потраплянню частинок матеріалу в їжу. Щоб знизити потенційні ризики, дотримуйтеся інструкцій виробника та замінюйте зношене приладдя.

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