Яке м’ясо категорично не підходить для супу: професійні кухарі ніколи не кладуть його до страви

Професіонали наголошують, що таке м’ясо лише зіпсує смак і зробить страву шкідливою.

З яким м'ясом не можна варити суп

З яким м’ясом не можна варити суп / © www.freepik.com/free-photo

Суп — одна з найулюбленіших і найпопулярніших страв у світі. А головний секрет його смаку криється насамперед у правильно підібраному м’ясі. Як наголошують професійні кухарі, є види м’яса, які не просто псують смак страви, а й роблять її важкою для травлення. Тож розповідаємо, яке м’ясо категорично не підходить для супу та чому майстри кулінарії ніколи не кладуть його до каструлі.

Яке м’ясо не варто використовувати для приготування супу: поради професійних кухарів

Досвідчені кухарі одностайні: копчене м’ясо та ковбасні вироби — це табу для справжнього супу, і ось чому.

  • Надмірна кількість солі та спецій. У ковбасах і копченостях уже містяться харчові добавки, ароматизатори та велика кількість солі. Під час варіння вони виділяють у бульйон штучні присмаки та роблять його «хімічним».

  • Зайва жирність. Такі продукти часто містять велику кількість прихованого жиру, який у супі перетворюється на неприємну плівку.

  • Важкість для шлунку. Поєднання копченого аромату, солі й жиру робить страву важкозасвоюваною, особливо для дітей і людей з проблемами травлення.

  • Втрата прозорості бульйону. Якісний суп має бути ароматним і прозорим, водночас ковбаси перетворюють його на каламутний відвар.

Чим замінити заборонене м’ясо

Якщо хочеться зробити першу страву наваристою і смачною, краще обирати:

  • курку на кістці для легких і дієтичних супів;

  • яловичину з мозковою кісткою для класичного бульйону;

  • індичку для ніжного, ароматного варіанту;

  • свинячі ребра для ситніших страв — борщу, капусняка.

А от ковбаси та копченості краще залишити для бутербродів чи закусок.

