Яке м’ясо найкраще підходить для шашлику та грилю

М’ясо для шашлику

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Яке м’ясо краще для шашлику

Плануючи приготування ідеального шашлику, багато хто вагається біля прилавка, адже саме правильний вибір продукту визначає успіх відпочинку на природі. Фахівці наполегливо рекомендують купувати виключно свіже м’ясо і повністю відмовитися від напівфабрикатів у готових магазинних маринадах.

Визнаним лідером та найкращим класичним вибором для соковитого шашлику є свиняча шия , яка прощає помилки навіть кухарям-початківцям. Вона містить велику кількість внутрішньом’язового жиру, і завдяки цим прошаркам м’ясо швидко готується, менше ризикує пересохнути за високої температури і залишається максимально ніжним. Проте свинина є найжирнішим м’ясом, де на 100 грамів припадає від 20 до 40 грамів жиру, і належить до важких для засвоєння червоних сортів.

Хорошою і більш доступною альтернативою шиї, яка часто стає вигідним аргументом для великої компанії через нижчу вартість, є свиняча лопатка . Вона є більш пісною частиною туші з щільними м’язовими волокнами та меншим вмістом жиру, тому потребує трохи довшого маринування та точного контролю на вогні, а щоб вона не стала сухою, шматки не варто нарізати надто дрібно. Зі свого боку найніжніша свиняча вирізка за своєю природою є дуже пісною, тому вона надзвичайно вибаглива під час смаження і може безповоротно пересохнути на вугіллі за кілька хвилин.

Для тих, хто стежить за фігурою або має проблеми зі шлунково-кишковим трактом, ідеальним варіантом стане птиця (курка чи індичка), яка готується найшвидше та найпростіше. На мангалі найзручніше готувати великі рівномірні шматки філе, хоча курячі крильця також виходять смачними і рум’яняться швидше за велику грудку.

Найкращі маринади для шашлику та особливості смаження різних видів м’яса

Для отримання багатого смаку варто відмовитися від універсальних магазинних приправ, які роблять усі страви однаковими. Базою завжди мають залишатися сіль, перець та свіжі або сушені трави, підібрані під конкретний вид м’яса. Відповідно різним видам м’яса та смакам можна скористатися такими маринадами.

1. Гострий маринад для свинячої шиї

Для створення яскравого смаку достатньо змішати 4 столові ложки оливкової олії, сік половини лимона, 2 вичавлені зубчики часнику та 1 чайну ложку гострої пасти самбал (або подрібненого чилі). За бажанням можна додати трохи соєвого соусу. М’ясо залишають у цьому маринаді в холодильнику щонайменше на одну годину.

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2. Медово-гірчичний маринад для свинини

Гірчиця є ідеальним компаньйоном для свинячого м’яса. Слід з’єднати 3 чайні ложки гірчиці, 2 чайні ложки меду, 3 столові ложки оливкової олії, сік половини лайма, дрібку солі, перець та дрібно нарізану цибулю-шалот.

3. Азійський маринад для свинячої вирізки

Оскільки вирізка є досить сухою, маринад має додатково зволожити волокна. Для цього використовують суміш натертого імбиру, соку лайма, меду, рисового оцту, оливкової олії та подрібненої зеленої цибулі.

4. Універсальний маринад для птиці

Куряче філе чудово поєднується з багатьма інгредієнтами. Перевірений варіант — суміш соєвого соусу, часнику, рисового оцту, невеликої кількості меду та соку лайма. Також птиця дуже «любить» свіжі виразні трави, наприклад, базилік або м’яту.

Особливості та час смаження різних видів м’яса

Приготування їжі на грилі вимагає постійної уваги, тому м’ясо необхідно регулярно перевертати та візуально контролювати його готовність за допомогою проколювання чи надрізання. Кожен продукт має свій індивідуальний час запікання, який важливо знати для досягнення ідеального результату.

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Наприклад, тонкі шматочки свинячої шиї найкраще смажити під кришкою приблизно 12 хвилин, приділяючи по 6 хвилин кожному боку, тоді як товсті шматки потребуватимуть значно більше часу.

Своєю чергою свинячі відбивні перед викладанням на вогонь необхідно злегка відбити, щоб зробити їх тоншими, після чого буде достатньо готувати по 3–4 хвилини з кожного боку.

Найбільш примхливою є свиняча вирізка, яку смажать максимум по 5 хвилин з кожного боку, оскільки її дуже легко пересушити.

Якщо ж ви готуєте шашлики зі свинини, їх рекомендується тримати подалі від прямого сильного вогню на спеціальних захисних підносах або лотках протягом 30 хвилин.

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Для приготування курячої грудки під кришкою орієнтовно знадобиться 12 хвилин із періодичним перевертанням, що дозволить сформувати гарну апетитну скоринку.

Під час обсмажування будь-якого м’яса кулінари радять застосовувати додаткове зволоження, поливаючи шматочки пивом, вином або залишками маринаду. Це не є обов’язковим правилом, проте така дія додає страві нових смакових відтінків, а у випадку зі свинячою вирізкою стає справжнім порятунком від втрати соковитості.

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