Яке м’ясо не можна купувати в супермаркетах і чому: експерти назвали найголовніші причини

Яке м’ясо не можна купувати в магазині / © www.freepik.com/free-photo

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Купівля м’яса в супермаркеті здається найпростішим рішенням, та далеко не кожен шматок на полиці однаково безпечний і якісний. Фахівці із безпечності харчових продуктів та технологи харчового виробництва радять уважно оцінювати не лише ціну чи зовнішній вигляд, а й умови зберігання, паковання й дату фасування. Деякі види м’яса краще залишити в магазині, навіть якщо на перший погляд вони цілком свіжі.

М’ясо з великою кількістю рідини в пакованні

Якщо всередині вакуумної упаковки накопичилося багато рожевої або червонуватої рідини, це може свідчити про неправильне зберігання або неодноразове заморожування і розморожування.

Невелика кількість м’ясного соку є нормальною, однак його надлишок часто означає, що продукт уже почав втрачати природну структуру. Таке м’ясо після приготування буде сухішим і менш соковитим.

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М’ясо з липкою поверхнею

Якщо помітно, що поверхня м’яса має слиз або неприродний блиск, від купівлі варто відмовитися.

Навіть за дійсного терміну придатності така ознака може свідчити про початок псування або порушення температурного режиму під час транспортування.

Продукт із пошкодженим пакованням

Надірвана плівка, негерметичний вакуум або здуття упаковки — вагома підстава не класти товар до кошика.

Через порушення герметичності всередину можуть потрапляти бактерії, а сам продукт швидше псується. Особливо небезпечними є здуті паковання, адже це інколи свідчить про активне розмноження мікроорганізмів.

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М’ясо неприродно яскравого кольору

Деякі покупці впевнені: чим яскравіше червоне м’ясо, тим воно свіжіше. Насправді це не завжди так.

Яловичина повинна мати природний червоний відтінок, свинина — ніжно-рожевий, а курятина — світло-рожевий. Надто яскравий або, навпаки, сірий колір може свідчити про тривале зберігання чи неправильні умови реалізації.

Уже замариноване м’ясо зі знижкою

Експерти радять бути обережними з готовими шашликами або замаринованими напівфабрикатами, особливо якщо на них встановлено значну знижку.

Не всі виробники так чинять, однак іноді маринад використовують, щоб приховати початкові ознаки втрати свіжості або продовжити продаж продукції, термін реалізації якої добігає кінця.

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Фарш без інформації про склад

Якщо купуєте готовий фарш, уважно читайте етикетку.

Найкраще обирати продукт, де вказано лише один вид м’яса без великої кількості добавок, соєвого білка, крохмалю, підсилювачів смаку чи консервантів. Також бажано, щоб фарш був виготовлений у день продажу.

М’ясо з повторною наліпкою

Іноді на пакованні можна помітити кілька цінників або сліди від старих етикеток.

Це не обов’язково означає порушення, але така ситуація потребує додаткової уважності. Перед купівлею перевірте дату виробництва, фасування та кінцевий термін придатності.

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Як вибрати справді якісне м’ясо

Щоб не помилитися з вибором продукту, дотримуйтеся кількох простих правил:

звертайте увагу на колір, він має бути природним;

перевіряйте герметичність упаковки;

не купуйте продукт із великою кількістю рідини;

оцінюйте термін придатності та дату фасування;

обирайте магазини, де холодильне обладнання підтримує необхідну температуру;

після придбання якнайшвидше доставте м’ясо додому й покладіть у холодильник.

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