Свинина / © unsplash.com

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Свинина залишається одним із найпопулярніших і найуніверсальніших видів м’яса на нашій кухні, проте її різні частини суттєво відрізняються за смаком, текстурою та вмістом жиру.

Як зазначають експерти EgészségKalauz, під час покупки важливо зважати не лише на цінник чи зовнішній вигляд, а й на те, що саме ви плануєте приготувати.

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Чотири категорії м’яса: від пісного до жирного

Кулінарна класифікація поділяє свинячі частини за їхніми властивостями:

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Пісні частини (корейка, шматочки філе та шинка): Ідеально підходять для тих, хто уникає зайвих жирів. Вони мають ніжні волокна, але через нестачу жиру швидко висихають при пересмажуванні.

Середня категорія (шийка та лопатка): Містять більше жирових прошарків, які під час приготування роблять м’ясо соковитим та м’яким. Це найкращий вибір для грилю чи тривалого тушкування.

Жирні частини (сало, черевна частина): Мають високий вміст жиру, який під час термічної обробки витоплюється, насичуючи страву багатим смаком.

Частини з кістками та сполучною тканиною (рулька, голова): Містять багато колагену і вимагають тривалого тушкування, щоб стати м’якими.

Яке м’ясо обрати для різних способів приготування?

Для смаження та запікання в духовці: Найкраще пасують філе або корейка (якщо ви хочете менш жирну страву), проте пильнуйте час, аби не пересушити їх. Для більш насиченого смаку та соковитості краще взяти м’ясо з жировими прошарками. Для гриля: Безперечним лідером є шийка. Журналісти зазначають, що жир всередині волокон витоплюється і робить м’ясо неймовірно ніжним. Лопатка чи черевна частина також гарно підійдуть для мангала. Для фаршу та котлет: Найкращий вибір — лопатка та шийка. Вони мають оптимальний баланс жиру, завдяки чому котлети чи фрикадельки залишаються соковитими та м’якими.

Чому м’ясо стає сухим і як цього уникнути?

Головна помилка полягає у неправильному виборі режиму і часу приготування. Пісні шматочки (наприклад, корейка) при тривалому нагріванні втрачають вологу й стають жорсткими. Натомість багаті на сполучну тканину частини (рулька чи лопатка) вимагають повільного та довгого приготування, під час якого колаген перетворюється на ніжний желатин.

Для досягнення ідеального результату експерти радять користуватися кулінарним термометром: готовність цілого шматка свинини фіксується за внутрішньої температури 63 °C (з подальшим відпочинком м’яса протягом трьох хвилин), а для фаршу безпечний показник становить 71 °C.

Раніше ми писали про те, яка частина свинини найсмачніша та найсоковитіша й коштує недорого.

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