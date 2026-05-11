Яке м’ясо вважається найсмачнішим і найсоковитішим, а коштує недорого: про це мовчать продавці

Який вид м’яса найсмачніший / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Багато людей переконані, що смачне м’ясо обов’язково має бути дорогим. Саме тому покупці часто переплачують за популярні вирізки, не знаючи, що існують значно доступніші варіанти з не менш насиченим смаком. Продавці рідко акцентують увагу на дешевших частинах туші, адже преміальні шматки продаються швидше та приносять більший прибуток. Насправді ж деякі види м’яса можуть бути і соковитими, і смачними, і бюджетними водночас.

Яке м’ясо справді смачне та недороге

Одним із найкращих варіантів за співвідношенням ціни та смаку вважається свиняча лопатка. Саме цю частину досвідчені кухарі часто вибирають для приготування ресторанних страв. Вона містить достатньо жирових прошарків, завдяки чому м’ясо після приготування залишається м’яким і соковитим. До того ж, коштує лопатка помітно дешевше за ошийок чи вирізку.

Ще один недооцінений варіант — яловича грудинка. Багато покупців оминають її через жорсткість, але секрет полягає у правильному приготуванні. Після тривалого тушкування чи запікання таке м’ясо стає дуже ніжним і має насичений м’ясний смак. Саме грудинку часто використовують для ресторанних рагу та густих бульйонів.

Також варто звернути увагу на свинячі ребра. Вони дешевші за стейки, за правильного маринування та запікання виходять ароматними, соковитими й дуже ситними. Велика кількість сполучної тканини під час повільного приготування перетворюється на природний желатин, який робить м’ясо особливо ніжним.

Чому дешевше м’ясо іноді смачніше за дороге

Преміальні шматки часто мають мінімум жиру та сполучної тканини, через що можуть бути сухуватими. Натомість бюджетні частини туші містять більше внутрішнього жиру, який і формує глибокий смак. Саме тому для тушкування, запікання чи шашлику багато кухарів вибирають не найдорожче м’ясо.

До того ж, дешевші частини чудово вбирають спеції та маринади. Після кількох годин приготування вони стають м’якими й ароматними, а за смаком інколи перевершують дорогі вирізки.

Реклама

Як вибрати якісне недороге м’ясо

Щоб не помилитися під час покупки, варто звертати увагу на ці нюанси:

колір має бути природним, без сірих або зеленуватих відтінків;

свіже м’ясо не має різкого запаху;

жир повинен бути світлим, а не жовтим;

поверхня не має бути слизькою;

краще вибирати шматки з тонкими жировими прошарками — вони соковитіші.

Новини партнерів