Яке насіння краще купувати 2026 року: огляд асортименту овочів для посіву від фахівця

Яке насіння овочів купувати

Вибір насіння для нового сезону — це завжди відповідальний етап для кожного городника. Автор популярного блогу про дачне життя поділився планами на майбутній рік та детально розібрав асортимент овочів, який він планує сіяти. На його думку, потрібно пероеходити на професійне насіння. Хоча воно дорожче за аматорське, результат у вигляді прогнозованого врожаю того вартий.

Сучасне пакування професійного насіння оснащене QR-кодами. Це дозволяє за допомогою смартфона миттєво отримати повну інформацію про сорт, актуальну ціну та переглянути реальні фотографії врожаю безпосередньо на грядці.

Яке насіння овочів купувати 2026 року

Експерт пропонує звернути увагу на такі овочі.

Томати: від елітних черрі до бюджетних гібридів

Сара. Справжній велетень серед томатів. Це дуже солодкий гібрид із плодами вагою 350 г, а окремі екземпляри досягають 600 г і більше.

Калібрі. Хіт сезонів, високоросла сливка, яка вражає своєю врожайністю.

Сакура (Енза Заден). Чудові черрі, які автор наполегливо радить спробувати кожному.

Стар Голд. Елітні жовті черрі. Ціна комплекту з 5 насінин становить 55 грн. На думку фахівця, професійні черрі дорогі, але їх якість того варта.

Зульфія. Надійний варіант за ціною 55 грн за 10 насінин.

Низькорослі томати. Автор зазначає, що вони завжди дешевші за високорослі. Наприклад, Пінк Буш (рожевоплідний) коштує 24 грн за 10 насінин, а Сагатан (Сингента) — лише 10 грн за 10 штук (всього 1 грн за насінину).

Сашер. Якісний томат, що вирощується попри відсутність QR-коду на пакуванні.

Огірки та кабачки: секрети компактного вирощування

Вибір насіння огірків залежить від умов вирощування.

Гектор. Ідеальний сорт для відкритого ґрунту. Завдяки кущовому типу росту та коротким пагонам (до 80 см) він не займає багато місця на грядці та не потребує шпалер.

Мадейра (Семеніс). Високоякісний гібрид, який автор планує вирощувати у власній теплиці.

Рікан та Ілонара (Рікцван). Професійні огірки з детальним описом на сайті виробника.

Карделія (Сингента). Кабачок, який автор називає справжнім хітом і рекомендує для кожної ділянки.

Коренеплоди, перець та цибуля