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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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102
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1 хв

Яке підживлення робить моркву великою і солодкою: експерти назвали "золотий" розчин

Це дієве та ефективне добриво без жодної хімії, завдяки якому морква виросте великою і дуже солодкою.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що потрібно зробити, щоб морква була солодкою і великою

Що потрібно зробити, щоб морква була солодкою і великою / © Pixabay

Щоб отримати великий урожай моркви недостатньо просто обробити ґрунт і посадити насіння. Важливо постійно підливати і підживлювати культуру.

Городники поділилися одним простим, але дуже ефективним розчином, який допомагає виростити великі і дуже солодкі плоди моркви. Він доступний кожному і не потребує грошових витрат.

Коли насіння моркви вже почало проростати, спочатку потрібно розпушити землю навколо кожної рослинки, а вже потім підживлювати розчином, рецепт якого ви прочитаєте далі. Візьміть 100 г лушпиння цибулі, залийте 2 л води і залишіть на 2-4 тижні в теплому місці. Перемішуйте час від часу.

Як тільки помітите, що розчин почав бродити, процідіть і розведіть водою (співвідношення 1:10). Поливайте ним грядки з морквою, коли вона активно зростає, раз на 3-4 тижні.

Чому лушпиння цибулі працює краще за магазинну хімію? Насамперед, це природний продукт, який містить багато корисних речовин, які необхідні моркві в період формуваня плодів: фосфор, калій, залізо, мідь. Також до нього входять вітаміни групи В, Е та С.

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