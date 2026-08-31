Яке популярне чоловіче хобі стає хрестом на особистому житті: деталі від експертки

Дівчина і хлопець / © pexels.com

Реклама

Професійна тренерка зі знайомств Блейн Андерсон назвала відеоігри та перегляд Netflix головними ворогами романтичних стосунків для чоловіків. Експертка переконана, що подібні хобі різко знижують шанси знайти кохання у реальному житті.

Про це пише Boredpanda.

Реклама

Які хобі чоловіків зменшують шанси завести стосунки?

Станом на січень 2026 року у світі у відеоігри регулярно грали від 1,7 до 1,8 млрд чоловіків. Скільки серед них неодружених і тих, хто перебуває в пошуку стосунків, невідомо. Водночас Андерсон переконана, що надмірне захоплення відеоіграми навряд чи допоможе самотньому чоловікові у пошуку партнерки.

Реклама

«Вибачте, але ваша майбутня дружина просто не грає в Call of Duty», — сказала вона.

Окрім відеоігор, тренерка згадала й інші технологічні або малорухливі заняття, які, на її думку, можуть негативно впливати на сприйняття чоловіка жінками. Серед них вона назвала надмірний перегляд Netflix та ставки на спортивні події.

До переліку Андерсон також потрапив гольф. Щоправда, це заняття вона оцінила дещо позитивніше, ніж попередні приклади, однак все одно не вважає його оптимальним вибором для неодружених чоловіків.

«Гольф — краще хобі для одружених чоловіків, ніж для самотніх», — пояснила експертка

Реклама

Після публікації відео користувачі соцмереж активно обговорювали насамперед твердження Андерсон щодо відеоігор. Частина підписників підтримала тренерку та поділилася власним досвідом, зазначивши, що жінки нерідко негативно сприймають таке захоплення чоловіків.

«Моя колишня дружина якось прийшла додому й застала мене за відеоіграми та сказала, що воліла б, аби я був курцем», — написав один чоловік.

«Моя дівчина назвала мене дорослим хлопчиком», — додав інший.

Водночас твердження про те, що відеоігри є переважно чоловічим захопленням, не зовсім відповідає статистиці. Жінки становлять майже половину світової геймерської аудиторії. Згідно зі звітом Entertainment Software Association за 2025 рік, частка жінок серед гравців у всьому світі становила 48%.

Реклама

Коментуючи співвідношення чоловіків і жінок серед геймерів у різних країнах, президент ESA Стенлі П’єр-Луї сказав: «у 10 із 21 країни гравців-жінок більше, ніж гравців-чоловіків».

Зокрема, у Бразилії жінки становили 57% усіх геймерів, а в Південній Африці — 58%. Ще у двох країнах, за словами П’єр-Луї, частка чоловіків і жінок серед гравців була однаковою.

«Розрив не такий великий, як люди могли б припускати», — додав він.

Які хобі тренерка радить самотнім чоловікам?

На думку тренерки зі знайомств, під час пошуку партнерки чоловікам варто більше уваги приділяти соціальній активності та проводити час поза домом. Андерсон рекомендує обирати фізичні та активні захоплення. Серед прикладів вона назвала біг, ракеткові види спорту та інші заняття, які передбачають взаємодію з реальним світом.

«[Вони] приваблюють привабливих жінок», — сказала експертка.

Ще одним варіантом, за її словами, може стати волонтерство. Андерсон запропонувала самотнім чоловікам допомагати у притулках для тварин, продовольчих банках або школах. На її думку, така діяльність дає можливість не лише робити корисну справу, а й познайомитися з людиною, яка має подібні цінності та життєві орієнтири.

Втім, далеко не всі користувачі погодилися з рекомендаціями тренерки. Деякі з них вважають, що пошук стосунків не має змушувати людину відмовлятися від улюблених занять або змінювати власний характер.

«Все, що я бачу, — це ще один неосвічений клоун, який базікає без упину», — сказав один із користувачів про Андерсон.

«Звучить як думка рівня F», — додав інший.

«Суб’єктивна маячня», — зауважив третій, тоді як четвертий зазначив: «Найкраще хобі для чоловіків — те, яке їм подобається. У мене їх кілька».

«Тримайтеся подалі від жінок, які хочуть вас змінити», — суворо порадив п’ятий коментатор.

Інші користувачі звернули увагу на статистику, яка демонструє значну частку жінок серед геймерів, і припустили, що спільне захоплення відеоіграми, навпаки, може стати способом познайомитися.

«Знайдіть дівчину, яка любить полювати на покемонів», — написав один із них.

«Моя дружина має чекати, поки я повернуся додому, щоб ми могли грати разом», — висловив свою думку інший.

«Тепер навіть наші хобі оцінюють за рейтингом», — зітхнув користувач соцмереж.

До слова, головний сигнал того, що ви знайшли «ту саму людину» — це не відсутність сварок чи спільний побут, а глибоке відчуття, що вас справді бачать, чують і розуміють. Згідно з дослідженнями психологів, саме усвідомлення того, що партнер розділяє вашу внутрішню сутність, страхи й амбіції, визначає задоволеність стосунками та впливає на фізичне здоров’я, знижуючи рівень стресу.

Новини партнерів

Новини партнерів