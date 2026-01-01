Яке свято 1 січня 2026 року / © ТСН

1 січня 2026 року — четвер. 1407-й день війни в Україні.

Яке сьогодні свято

1 січня віряни святкують День пам'яті святого Василія Великого

Сьогодні, 1 січня, віряни святкують День пам’яті святого Василія Великого. Василій Великий уклав монаші правила, які стали основою східного чернецтва, та відомий своєю турботою про бідних і хворих — зокрема заснуванням великого благодійного комплексу «Василіада». Йому приписують авторство Літургії святого Василія Великого, що звершується у визначені дні церковного року.

1 січня в церковному календарі Обрізання Господнє

Також 1 січня в церковному календарі Обрізання Господнє. Воно встановлене на згадку про подію, що сталася на восьмий день після Різдва Христового, коли Немовля Ісус, за юдейським законом, було обрізане й отримало ім’я Ісус. Це свято нагадує про добровільне прийняття Христом людського закону та Його повне входження в людську історію. Водночас Обрізання Господнє має глибокий духовний сенс — воно вказує на потребу внутрішнього, духовного «обрізання», тобто очищення серця від гріха, гордині та пристрастей.

1 січня в Україні і світі святкують Новий рік

1 січня в Україні і світі святкують Новий рік. Свято початку нового календарного циклу, яке символізує оновлення, надію та нові можливості. Його святкують у різних культурах світу з давніх часів, пов’язуючи зі зміною природних ритмів, рухом небесних тіл і прагненням людини підбити підсумки минулого року.

1 січня День авторського права

Також 1 січня День авторського права. Мета цього дня — нагадати про важливість поваги до інтелектуальної власності: літератури, музики, мистецтва, журналістики, наукових і цифрових продуктів. Авторське право захищає творців від незаконного використання їхніх робіт і водночас стимулює розвиток культури, освіти та креативних індустрій.

1 січня Всесвітній день сім'ї.

А ще 1 січня Всесвітній день сім’ї. Цей день закликає проводити час із рідними, зміцнювати сімейні зв’язки, говорити про взаєморозуміння, турботу й відповідальність одне за одного. Він нагадує, що саме сім’я формує людські цінності, передає традиції та дає відчуття безпеки й добробуту.

1 січня святкують День зобов'язань

1 січня святкують День зобов’язань. Сенс цього дня — не лише в гучних обіцянках, а у щирій готовності діяти: дотримуватися слова, працювати над собою, бути відповідальним у стосунках, роботі та щоденних виборах. Зобов’язання можуть стосуватися здоров’я, розвитку, родини, професійного зростання чи внутрішньої гармонії.

1 січня Всесвітній день миру та молитов за нього

Також 1 січня Всесвітній день миру та молитов за нього. У цей день багато людей беруть участь у молитвах за мир, медитаціях або заходах, спрямованих на гармонізацію відносин між народами, родинами та окремими людьми. Молитви та добрі наміри в цей день символізують прагнення людства подолати насильство, конфлікти й нерозуміння.

1 січня День суспільного надбання

А ще 1 січня День суспільного надбання. Свято нагадує про важливість вільного доступу до культурної та наукової спадщини, стимулює творчість і освіту, адже суспільне надбання дозволяє новим поколінням надихатися класикою, створювати ремікси, переклади, адаптації та нові твори.