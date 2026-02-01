ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
3 хв

Яке завтра, 2 лютого, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 2 лютого, День бабака. Віряни святкують Стрітення Господнє. До Нового року залишилося 333 дні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 2 лютого 2026 року

Яке свято 2 лютого 2026 року / © ТСН

2 лютого 2026 року — понеділок. 1439-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

2 лютого віряни святкують Стрітення Господнє / © pexels.com

2 лютого віряни святкують Стрітення Господнє / © pexels.com

Завтра, 2 лютого, віряни святкують Стрітення Господнє. Свято символізує зустріч: у Єрусалимському храмі немовля Ісус зустрівся зі старцем Симеоном, що уособлює зустріч Старого й Нового Завітів, Бога і людини. У народній традиції Стрітення вважають днем зустрічі зими з весною. Цього дня в церквах освячують свічки та воду, яким приписують захисну й цілющу силу.

2 лютого в Україні і світі святкують День бабака / © pexels.com

2 лютого в Україні і світі святкують День бабака / © pexels.com

2 лютого в Україні і світі святкують День бабака. Неофіційне, але дуже популярне свято у США та Канаді. За традицією, в цей день спостерігають за бабаком: якщо він бачить свою тінь й ховається назад у нору — зима триватиме ще близько шести тижнів; якщо тіні немає — весна буде ранньою.Найвідоміший «прогнозист» — бабак Філ із Панксатоні (штат Пенсильванія), навколо якого щороку влаштовують фестиваль.

2 лютого Всесвітній день страуса / © pexels.com

2 лютого Всесвітній день страуса / © pexels.com

Також 2 лютого Всесвітній день страуса. Свято присвячене найбільшому птаху у світі — африканському страусу, який, попри те що не вміє літати, може розганятися до 70 км/год і має надзвичайно сильні ноги. Мета цього дня — привернути увагу до збереження страусів, поширення знань про їхній спосіб життя, поведінку та значення в екосистемах. Також це нагода розвінчати міф, ніби страуси ховають голову в пісок.

2 лютого Всесвітній день водно-болотних угідь / © pexels.com

2 лютого Всесвітній день водно-болотних угідь / © pexels.com

А ще 2 лютого Всесвітній день водно-болотних угідь. Свято святкують на згадку про підписання Рамсарської конвенції 1971 року, яка спрямована на охорону цих унікальних екосистем. Водно-болотні угіддя — це болота, заплави, дельти річок, озера, лимани, що відіграють ключову роль у збереженні біорізноманіття, очищенні води та захисті від повеней і посух.

2 лютого святкують День гавайської гітари (укулеле) / © pexels.com

2 лютого святкують День гавайської гітари (укулеле) / © pexels.com

2 лютого святкують День гавайської гітари (укулеле). Свято присвячене укулеле — невеликому струнному інструменту з яскравим, теплим звучанням, який став символом Гаваїв, радості й безтурботності. Назва ukulele перекладається як «стрибаюча блоха», що описує швидкі рухи пальців під час гри.

2 лютого Всесвітній день богопосвяченого життя / © pexels.com

2 лютого Всесвітній день богопосвяченого життя / © pexels.com

Також 2 лютого Всесвітній день богопосвяченого життя. Цей день присвячений людям, які обрали шлях монашого та богопосвяченого життя — монахам, монахиням, членам чернечих орденів і згромаджень. Він є нагодою подякувати за їхнє служіння, молитву, жертовність і духовну підтримку світу.

2 лютого День поінформованості про ревматоїдний артрит заснований / © pexels.com

2 лютого День поінформованості про ревматоїдний артрит заснований / © pexels.com

А ще 2 лютого День поінформованості про ревматоїдний артрит заснований. Його засновано 2013 року з ініціативи пацієнтських організацій, зокрема Rheumatoid Patient Foundation. Мета цього дня — підвищити обізнаність про ревматоїдний артрит як хронічне аутоімунне захворювання, яке вражає суглоби, може призводити до болю, втоми та зниження якості життя, але не є просто «віковою хворобою».

2 лютого святкують Дня самооновлення / © pexels.com

2 лютого святкують Дня самооновлення / © pexels.com

2 лютого святкують Дня самооновлення. Це день, коли символічно варто зупинитися, підбити підсумки, відпустити зайве й свідомо обрати нові наміри — у думках, звичках, цілях. Самооновлення може проявлятися по-різному: від тиші й рефлексії до сміливих рішень і першого кроку до змін.

Дата публікації
Кількість переглядів
142
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie