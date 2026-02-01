Яке свято 2 лютого 2026 року / © ТСН

2 лютого 2026 року — понеділок. 1439-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

2 лютого віряни святкують Стрітення Господнє / © pexels.com

Завтра, 2 лютого, віряни святкують Стрітення Господнє. Свято символізує зустріч: у Єрусалимському храмі немовля Ісус зустрівся зі старцем Симеоном, що уособлює зустріч Старого й Нового Завітів, Бога і людини. У народній традиції Стрітення вважають днем зустрічі зими з весною. Цього дня в церквах освячують свічки та воду, яким приписують захисну й цілющу силу.

2 лютого в Україні і світі святкують День бабака / © pexels.com

2 лютого в Україні і світі святкують День бабака. Неофіційне, але дуже популярне свято у США та Канаді. За традицією, в цей день спостерігають за бабаком: якщо він бачить свою тінь й ховається назад у нору — зима триватиме ще близько шести тижнів; якщо тіні немає — весна буде ранньою.Найвідоміший «прогнозист» — бабак Філ із Панксатоні (штат Пенсильванія), навколо якого щороку влаштовують фестиваль.

2 лютого Всесвітній день страуса / © pexels.com

Також 2 лютого Всесвітній день страуса. Свято присвячене найбільшому птаху у світі — африканському страусу, який, попри те що не вміє літати, може розганятися до 70 км/год і має надзвичайно сильні ноги. Мета цього дня — привернути увагу до збереження страусів, поширення знань про їхній спосіб життя, поведінку та значення в екосистемах. Також це нагода розвінчати міф, ніби страуси ховають голову в пісок.

2 лютого Всесвітній день водно-болотних угідь / © pexels.com

А ще 2 лютого Всесвітній день водно-болотних угідь. Свято святкують на згадку про підписання Рамсарської конвенції 1971 року, яка спрямована на охорону цих унікальних екосистем. Водно-болотні угіддя — це болота, заплави, дельти річок, озера, лимани, що відіграють ключову роль у збереженні біорізноманіття, очищенні води та захисті від повеней і посух.

2 лютого святкують День гавайської гітари (укулеле) / © pexels.com

2 лютого святкують День гавайської гітари (укулеле). Свято присвячене укулеле — невеликому струнному інструменту з яскравим, теплим звучанням, який став символом Гаваїв, радості й безтурботності. Назва ukulele перекладається як «стрибаюча блоха», що описує швидкі рухи пальців під час гри.

2 лютого Всесвітній день богопосвяченого життя / © pexels.com

Також 2 лютого Всесвітній день богопосвяченого життя. Цей день присвячений людям, які обрали шлях монашого та богопосвяченого життя — монахам, монахиням, членам чернечих орденів і згромаджень. Він є нагодою подякувати за їхнє служіння, молитву, жертовність і духовну підтримку світу.

2 лютого День поінформованості про ревматоїдний артрит заснований / © pexels.com

А ще 2 лютого День поінформованості про ревматоїдний артрит заснований. Його засновано 2013 року з ініціативи пацієнтських організацій, зокрема Rheumatoid Patient Foundation. Мета цього дня — підвищити обізнаність про ревматоїдний артрит як хронічне аутоімунне захворювання, яке вражає суглоби, може призводити до болю, втоми та зниження якості життя, але не є просто «віковою хворобою».

2 лютого святкують Дня самооновлення / © pexels.com

2 лютого святкують Дня самооновлення. Це день, коли символічно варто зупинитися, підбити підсумки, відпустити зайве й свідомо обрати нові наміри — у думках, звичках, цілях. Самооновлення може проявлятися по-різному: від тиші й рефлексії до сміливих рішень і першого кроку до змін.