Яке сьогодні, 5 квітня, свято в Україні: що святкують

Яке сьогодні, 5 квітня, свято / © ТСН

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5 квітня 2025 року — субота. 1137-й день війни в Україні.

Пам’ятні дати 5 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 квітня:

56 рік до н.е. — у місті Лука відбулась зустріч трьох могутніх діячів Риму: Цезаря, Красса та Помпея. Вони підтвердили свій політичний союз, знаний як Перший тріумвірат;

919 рік — фатіміди розпочали другу спробу вторгнення до Єгипту, який перебував під контролем Аббасидів;

1340 рік — арабський флот завдав поразки іспанцям у районі Гібралтарської протоки;

1398 рік — німецькі війська звільнили острів Готланд від піратів, відомих як віталійські брати;

1536 рік — Імператор Карл V урочисто в’їхав до Риму, що стало останнім в історії тріумфом у римському стилі;

1614 рік — в Англії почала працювати нова сесія парламенту, яка виявилася абсолютно безрезультатною — не було ухвалено жодного закону;

1710 рік — у Бендерах було підписано угоду, що стала прообразом першої української конституції. Її автор — гетьман Пилип Орлик;

1722 рік — голландський мандрівник Якоб Роггевен натрапив на острів, який ми тепер знаємо як острів Пасхи;

1792 рік — Джордж Вашингтон уперше скористався правом президентського вето в історії США;

1793 рік — Жан-Поль Марат став головою якобінського клубу у Франції;

1814 рік — після захоплення Парижа союзниками Наполеон зрікся трону, проте зберіг титул імператора і отримав у володіння острів Ельба;

1815 рік — почалося виверження вулкана Тамбора в Індонезії. Воно тривало кілька днів і спричинило тисячі жертв і всесвітні кліматичні наслідки;

1818 рік — у битві за незалежність Чилі армія Сан-Мартіна та О’Гіґґінса розгромила іспанські війська;

1913 рік — Нільс Бор завершив першу зі статей, які заклали основи старої квантової теорії;

1919 рік — французькі війська залишили Одесу;

1933 рік — у США президент Рузвельт підписав указ, який заборонив приватне володіння золотом (заборона діяла до 1974 року);

1941 рік — британська армія звільнила Аддис-Абебу від італійських окупантів;

1945 рік — на голландському острові Тексел спалахнуло повстання грузинських солдатів;

1951 рік — у Міннеаполісі вперше в історії застосували апарат штучного кровообігу під час відкритої операції на серці;

1956 рік — американські науковці вперше повністю синтезували морфін у лабораторних умовах;

1992 рік — у розпал війни в Боснії розпочалась облога Сараєва — найдовша в сучасній історії;

2001 рік — Верховна Рада затвердила новий Кримінальний кодекс України;

2017 рік — у Німеччині з’явився новий рід військ — кіберкомандування, куди залучили 13 500 службовців.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

5 квітня в Україні святкують День створення Першої конституції України / © unsplash.com

5 квітня в Україні святкують День створення Першої конституції України. Саме 5 квітня 1710 року вважається днем народження першої української конституції. Її створив гетьман у вигнанні Пилип Орлик — один із найближчих соратників Івана Мазепи. Це була не просто збірка правил, а серйозний документ, який міг би зробити Україну незалежною демократичною державою ще понад 300 років тому.

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Уяви собі: це одна з перших конституцій у світі, і вона вже тоді закладала такі ідеї, як обмеження влади одного керівника, народне представництво та повага до прав людей. У ній чітко зазначалося: Україна має бути вільною від Москви, з власною релігією, законами та виборними радниками при гетьмані.

Цю Конституцію написали у місті Бендери (сучасна Молдова), де Орлика обрали гетьманом після поразки Мазепи під Полтавою. Вона мала дві офіційні мови — староукраїнську та латину.

Сьогодні 5 квітня не входить до переліку державних свят, але вважається символічною датою української державності. Це день, коли Україна заявила: ми знаємо, як керувати собою справедливо й мудро — і знали це задовго до інших.

Також 5 квітня День неонатолога. Це день тих, хто зустрічає нове життя першим. Тих, хто не просто працює в пологових — а тримає на руках життя, яке ще тільки вчиться дихати.

Неонатологи — це лікарі, які рятують крихіток, що з’являються на світ занадто рано, із вагою в кількасот грамів, без сформованих легенів, серця, рефлексів. Вони — як чарівники в білому: підключають трубки, підігрівають інкубатори, роблять неможливе, щоб малюк залишився жити.

Їхня робота — це не просто про медицину. Це про тишу реанімацій, де чутно кожен подих. Про ночі без сну. Про те, як з пелюшок витягують життя, коли всі інші вже не вірять.

А ще 5 квітня Міжнародний день совісті. Це день, коли варто замислитися про свій внутрішній голос — той, що підказує, що правильно, а що ні. Цей день існує для того, щоб ми всі згадали, як важливо слідувати власним моральним переконанням і бути відповідальними за свої вчинки.

2010 року ООН проголосила цей день, щоб наголосити на тому, що совість — це універсальний моральний стрижень, який може об’єднувати людей по всьому світу, незважаючи на відмінності в культурі чи віросповіданні.

5 квітня святкують Міжнародний день супу. Це день, коли можна без сорому віддати шану одному з найпоширеніших і найдоступніших страв у світі — супу! Це не просто про їжу, а про цілу кулінарну традицію, яка об’єднує людей по всьому світу. Від простих і смачних до складних і розкішних, супи займають особливе місце в кожній культурі.

Супи — це тепло, комфорт і користь в одній тарілці. Вони можуть бути легкими і дієтичними або густими й ситними, як справжній обід для всієї родини. Історія супів налічує тисячі років, і практично в кожній культурі є своя особлива версія цієї страви. В Україні ми любимо борщі, в Японії це місо-суп, а в Італії — мінестроне. Всі ці супи — це не просто їжа, це частина культурної спадщини.