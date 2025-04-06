Яке сьогодні, 6 квітня, свято в Україні: що святкують

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6 квітня 2025 року — неділя. 1138-й день війни в Україні.

Пам’ятні дати 6 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 квітня:

1327 рік — італійський поет Франческо Петрарка вперше зустрів свою кохану Лауру, якій присвятив свої знамениті сонети;

1384 рік — португальці перемогли кастильців у битві при Атолейруші;

1453 рік — турки-османи під проводом Мехмеда II розпочали облогу Константинополя;

1748 рік— в Італії було виявлено руїни Помпеїв;

1814 рік — Наполеон зрікся престолу і був засланий на острів Ельба;

1818 рік — у Парижі барон Карл Де Дрез показав перший двоколісний транспортний засіб, що став прообразом сучасного велосипеда;

1869 рік — отримано патент на целулоїд;

1893 рік — у Новому Орлеані відбувся найдовший боксерський матч за титул чемпіона Півдня у легкій вазі, що тривав 7 годин 19 хвилин і складався з 110 раундів;

1896 рік — у Афінах відкрились перші сучасні Олімпійські ігри, в яких взяли участь спортсмени з 13 країн;

1909 рік — Роберт Пірі та Метью Генсон стали першими, хто досягнув Північного полюса;

1917 рік — розпочав свою роботу Всеукраїнський Національний конгрес;

1941 рік — німецько-італійські війська почали військові дії проти Югославії, а також вторглись до Греції, що відбивала італійську агресію з осені 1940 року;

1968 рік — Сід Барретт покинув групу Pink Floyd, яку він заснував;

1970 рік — під час п’ятого турне по США, музиканти Led Zeppelin отримали звання почесних громадян міста Мемфіс;

1992 рік — міністри закордонних справ Росії, України, Румунії та Молдови підписали декларацію про припинення вогню в Наддністрянщині;

1992 рік — компанія Microsoft представила операційну систему Windows 3.1;

1994 рік — почався геноцид у Руанді після збиття літака з президентами Руанди та Бурунді на борту;

2005 рік — Джалаль Талабані був обраний президентом Іраку;

2009 рік — в Італії стався землетрус магнітудою від 5,8 до 6,3 в провінції Абруццо;

2014 рік — проросійські сепаратисти захопили будівлю Донецької ОДА;

2016 рік — Нідерланди на референдумі відхилили асоціацію України з ЄС.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

6 квітня святкують День геолога в Україні / © Unsplash

6 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. Він був заснований ООН 2013 року. Цей день має на меті продемонструвати, як спорт може стати потужним інструментом для досягнення миру і розвитку в світі.

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Спорт здатен об’єднувати людей різних культур, національностей і соціальних груп, допомагаючи будувати мости між ними і сприяючи налагодженню діалогу. Він також пропагує важливі цінності, такі як повага, співпраця, справедливість та взаєморозуміння.

Також 6 квітня Міжнародний день троянд Сараєво. Він присвячений вшануванню пам’яті жертв Сараєвської облоги, яка тривала від 1992 до 1995 рік під час війни в Боснії та Герцеговині. Цей день нагадує про трагічні події і важливість миру та єдності.

«Троянди Сараєво» — це спеціально створені пам’ятники на місцях вибухів снарядів, які залишали глибокі воронки в землі. Місцеві жителі заповнили ці ями червоним цементом, що нагадує про кров, яку пролили люди під час облоги. Ці «троянди» стали символом жаху війни, а також закликом до пам’яті і боротьби за мир.

А ще 6 квітня Міжнародний тиждень тромбона. Це подія, що щорічно відзначається в перший тиждень квітня, з метою відзначити тромбон і його роль у музиці. Це свято було засновано Американським тромбонним товариством 1979 року, щоб привернути увагу до цього інструмента та підвищити його популярність.

Протягом цього тижня відбуваються різноманітні заходи, такі як концерти, майстер-класи, лекції та інші події, в яких беруть участь як досвідчені музиканти, так і новачки. Всі ці події спрямовані на те, щоб показати тромбон як важливий інструмент у різних музичних стилях — від класики до джазу та сучасної музики.

6 квітня святкують Міжнародний день асексуальності. Був створений для того, щоб привернути увагу до асексуальності та сприяти більшому розумінню цієї сексуальної орієнтації. Це день, коли акцентується увага на тому, що люди, які не відчувають сексуального потягу, мають право на рівність і повагу в суспільстві.

Асексуальність — це не хвороба чи розлад, а природна частина різноманіття людських сексуальних орієнтацій. Люди, які ідентифікують себе як асексуальні, не мають бажання займатися сексом, і це є їхньою особливою рисою, що не повинно ставати об’єктом дискримінації чи непорозумінь.

Також 6 квітня День синдрому Оринга-Опіца. Він має на меті підвищити обізнаність про рідкісне генетичне захворювання — синдром Оринга-Опіца. Це порушення обміну речовин, яке виникає через недостатність ферменту орнітінтранскарбамілази, що відповідає за переробку аміаку в організмі. Без цього ферменту аміак накопичується в організмі, що може призвести до серйозних проблем з нервовою системою і навіть смерті.

А ще 6 квітня Всесвітній день настільного тенісу. Він був заснований Міжнародною федерацією настільного тенісу (ITTF) 2015 року. Цей день присвячений популяризації настільного тенісу та підвищенню обізнаності про цей вид спорту, який є одним із найпоширеніших і найбільш доступних на планеті.

Настільний теніс можна грати в різних умовах — від професійних майданчиків до домашніх столів, що робить його доступним для всіх. Він допомагає розвивати швидкість реакції, координацію рухів, витривалість і здатність концентруватися. В рамках цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як турніри, майстер-класи, виставки та інші активності, що сприяють залученню нових гравців до цього спорту.

6 квітня святкують День геолога в Україні. Припадає на першу неділю квітня. Це свято присвячене людям, які працюють у галузі геології, досліджуючи Землю, її структуру та природні ресурси. Геологи відіграють важливу роль у вивченні корисних копалин, водних ресурсів, природних катастроф і в цілому у розвитку економіки, адже їхня праця має безпосереднє відношення до енергетики, будівництва та охорони довкілля.