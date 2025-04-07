Яке сьогодні, 7 квітня, свято в Україні: що святкують

Яке сьогодні, 7 квітня, свято / © ТСН

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7 квітня 2025 року — понеділок. 1139-й день війни в Україні.

Пам’ятні дати 7 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 квітня:

529 рік — після понад року кропіткої праці римські правники представили Кодекс Юстиніана — зведення законів, що мало великий вплив на правову систему Європи;

1348 рік — імператор Священної Римської імперії та чеський монарх Карл IV засновує Карлів університет у Празі — перший виш у Центральній Європі;

1652 рік — голландець Ян ван Рібек закладає форт Кейптаун на узбережжі Південної Африки, що стане початком європейської колонізації цього регіону;

1738 рік — Папа Римський Климент XII видає буллу проти масонів, звинувачуючи їх у таємничості, єресі та аморальності. Приєднання до масонства прирівнюється до тяжкого гріха і карається відлученням від церкви;

1789 рік — Селім III сходить на османський трон і запускає реформаторські ініціативи в імперії;

1795 рік — у Франції впроваджено метричну систему вимірювання та десяткову грошову систему, з франком як базовою валютою;

1805 рік — у Відні відбувається перше виконання Третьої симфонії Бетховена, відомої також як “Героїчна”;

1827 рік — англійський аптекар Джон Вокер створює перші сірники, які можна запалити тертям;

1906 рік — виверження Везувію завдає значних руйнувань Неаполю;

1918 рік — армія УНР під командуванням Петра Болбочана здобуває Харків, розгромивши червоні сили біля станції Люботин;

1927 рік — в США вперше демонструють телетрансляцію на велику відстань: з Вашингтона в Нью-Йорк передають виступ міністра торгівлі Герберта Гувера;

1948 рік — вступає в силу статут Всесвітньої організації охорони здоров’я. Цей день пізніше стає Всесвітнім днем здоров’я;

1964 рік — корпорація IBM презентує революційну обчислювальну систему System/360, що визначає майбутнє комп'ютерної техніки;

1969 рік — опубліковано перший документ серії RFC — символічний початок Інтернету;

1992 рік — Республіка Сербія офіційно оголошує про свою незалежність;

1995 рік — у розпал першої чеченської війни російські війська здійснюють криваву зачистку села Самашки;

2014 рік — у захопленій проросійськими бойовиками будівлі Донецької ОДА проголошено створення так званої “Донецької народної республіки”;

2017 рік — США завдають авіаудару по сирійській авіабазі Шайрат у відповідь на застосування хімічної зброї.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

5 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день здоров'я / © unsplash.com

7 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день здоров'я. Святкується, починаючи від 1950 року, на честь створення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) 1948 року . Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливі глобальні проблеми здоров'я та мобілізації зусиль для їх вирішення.

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2025 року Всесвітній день здоров'я проходить під гаслом "Здорові початки, надійні майбуття", акцентуючи увагу на здоров'ї матерів і новонароджених . Кампанія закликає уряди та медичні спільноти активізувати зусилля для запобігання смертності серед матерів і немовлят, а також приділити увагу довгостроковому добробуту жінок.​

Також 7 квітня Міжнародний день пам’яті про геноцид в Руанді. Цього дня людство згадує одну з найчорніших сторінок сучасної історії — геноцид у Руанді. 1994 року, за якихось 100 днів, було жорстоко знищено понад 800 000 людей. Це були переважно представники народу тутсі, яких винищували лише через їхню етнічну приналежність.

Після того, як 6 квітня 1994 року був збитий літак із президентом Руанди, у країні спалахнуло організоване криваве полювання. Режим хуту миттєво розгорнув кампанію знищення — сусіди вбивали сусідів, родини розривалися, вулиці ставали полями бою. Це не було спонтанним хаосом — це був ретельно спланований і реалізований геноцид.

А ще 7 квітня Міжнародний день бобра. Бобри — це не просто симпатичні звірі з великими хвостами. Вони справжні «будівельники природи». Вони роблять дамби, створюють ставки та регулюють рівень води в річках. Цей день придумали, щоб нагадати людям про важливість бобрів у природі. Бобри — це не просто звірі, а екологічні інженери, які змінюють екосистеми і роблять їх стабільнішими. Тому цей день — не лише про бобрів, а й про збереження всіх природних ресурсів.

Бобри не просто милі створіння, які будують річкові хатки. Вони є частиною екологічної мережі. Якщо бобрів стає менше — це впливає на всю екосистему. Збереження цих звірів — це важливий крок до збереження здоров’я планети.