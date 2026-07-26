Яке церковне свято в Україні 1 серпня

Церковне свято 1 серпня / © pexels.com

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1 серпня (14 серпня), в православному календарі день пам’яті святих сімох мучеників Макавеїв, матері їх Соломії та старця Єлеазара. Святі брати Макавеї жили в Юдеї приблизно у 166 році до нашої ери. У Святому Письмі їхні імена не згадуються, однак церковне передання називає їх Авімом, Антоніном, Гурієм, Єлеазаром, Євсевоном, Алімом і Маркеллом.

Під час гонінь цар Антіох наказав привести братів разом із їхньою матір’ю до суду. Від них вимагали лише одного — порушити Божий Закон і скуштувати заборонене свиняче м’ясо на знак зречення віри.

Попри страшні погрози, брати відмовилися виконати наказ царя. Один за одним вони мужньо приймали катування, підтримуючи один одного словами віри та надії на воскресіння. Вони були переконані, що тілесна смерть не є кінцем людського життя, а Господь подарує вічне життя тим, хто залишиться Йому вірним.

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Особливо вражають слова одного з братів, звернені до мучителів: вони можуть забрати тимчасове життя, але не здатні відібрати життя вічне, яке дарує Бог.

Кожен із семи братів був страчений на очах у матері, однак жоден не зрікся своєї віри.

Не менш величною є постать матері мучеників — святої Соломії. Вона пережила страшне випробування: на її очах по черзі катували й убивали всіх сімох синів.

Замість того щоб благати дітей урятувати себе ціною зречення Бога, Соломія зміцнювала їхній дух. Вона нагадувала, що життя дароване Господом, а тому потрібно залишатися Йому вірними до кінця.

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Перед смертю наймолодшого сина цар Антіох намагався схилити його до зречення, обіцяючи багатство, славу та високе становище. Соломію просили переконати дитину погодитися. Проте вона сказала синові зовсім інше: залишитися вірним Богові та не боятися смерті.

Після загибелі всіх дітей сама Соломія також відійшла до Господа. За церковним переданням, вона або померла від пережитого горя, або також прийняла мученицьку смерть.

Церква шанує її як одну з найвидатніших матерів-християнок, хоча жила вона ще до народження Ісуса Христа. Її життя стало прикладом материнської любові, яка ставить духовне спасіння дітей вище за земне життя.

Разом із братами Макавеями Церква вшановує і святого старця Єлеазара.

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Він був відомим книжником, учителем Закону та користувався великою повагою серед юдеїв. На момент арешту Єлеазарові було близько дев’яноста років.

Царські слуги, знаючи його авторитет, запропонували компроміс. Вони радили лише зробити вигляд, що він їсть заборонене м’ясо, а насправді дозволяли принести іншу їжу. Таким чином старець міг урятувати життя.

Однак Єлеазар відмовився навіть від удаваного зречення. Він пояснив, що молодь, побачивши його приклад, може подумати, ніби в старості він залишив Божий Закон. Через це інші також можуть втратити віру.

Старець сказав, що краще з честю померти, ніж своїм учинком спокусити ближніх.

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Після жорстоких катувань він прийняв мученицьку смерть, залишивши нащадкам приклад незламної совісті та вірності Божим заповідям.

Хоча мученики Макавеї жили ще до пришестя Ісуса Христа, Церква вшановує їх як святих. Вони стали праведниками Старого Завіту, які своїм життям засвідчили віру в Бога та надію на воскресіння.

Церковне свято 1 серпня — день пам’яті преподобного Альфонса Ліґуорі

Альфонс Марія де Ліґуорі народився 27 вересня 1696 року в італійському місті Неаполь у шляхетній та заможній родині. Його батько був морським офіцером, а мати відзначалася глибокою побожністю і з ранніх років прищеплювала дітям любов до Бога.

Майбутній святий отримав блискучу освіту. Він вивчав філософію, літературу, музику, латинську та грецьку мови, а вже у 16 років здобув ступінь доктора цивільного й канонічного права. Альфонс швидко став одним із найуспішніших адвокатів Неаполя й здобув репутацію талановитого юриста.

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Кар’єра молодого адвоката складалася блискуче, однак усе змінила одна судова справа. Через політичний тиск суд ухвалив несправедливе рішення, попри бездоганно підготовлений захист.

Ця подія стала переломним моментом у житті Альфонса. Усвідомивши марноту земної слави та багатства, він залишив адвокатську практику й вирішив присвятити себе Богові.

1726 року Альфонс був висвячений на священника. Від самого початку свого служіння він працював серед найбідніших верств населення, допомагаючи безпритульним, робітникам, ув’язненим та людям, яких суспільство часто залишало поза увагою.

1732 року Альфонс Ліґуорі заснував Конгрегацію Найсвятішого Ізбавителя (редемптористів).

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Головною місією нового згромадження стало проголошення Євангелія людям, які найбільше потребували духовної підтримки: мешканцям віддалених сіл, біднякам, хворим і тим, хто не мав можливості регулярно брати участь у церковному житті.

Редемптористи особливу увагу приділяли місійній діяльності, проповідям, катехизації та духовному супроводу вірян. Сьогодні це згромадження служить у десятках країн світу.

1762 року Альфонса було призначено єпископом дієцезії Сант-Агата-деї-Готі.

Попри слабке здоров’я, він активно реформував духовне життя своєї єпархії. Святий дбав про якісну освіту священників, підтримував нужденних, особисто відвідував парафії та закликав духовенство до простоти й жертовного служіння.

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Навіть у похилому віці, страждаючи від важких хвороб, Альфонс не припиняв писати богословські праці та листуватися зі священниками, підтримуючи їх духовно.

Церковне свято в Україні 1 серпня за старим календарем

За старим календарем 1 серпня в Україні вшановували пам’ять преподобної Макріни. Після смерті нареченого Макріна вирішила присвятити своє життя Богові, зберігши обітницю цнотливості. Разом із матір’ю вона заснувала жіночу монашу спільноту, де сестри жили в молитві, праці та взаємному служінні.

Прикмети 1 серпня

Народні прикмети 1 серпня / © pexels.com

Ясний і сонячний день — осінь буде теплою та сухою.

Дощ 1 серпня — дощовою може бути й осінь.

Ранковий густий туман — до ясної та теплої погоди вдень.

Що не можна робити 1 серпня

За народними віруваннями, у цей день не варто влаштовувати гучних розваг, надмірних застіль і зловживати алкоголем. Також радили утриматися від важкої фізичної праці, генерального прибирання та скоромної їжі, адже триває піст. Особливо засуджувалося небажання допомогти тим, хто потребує підтримки, оскільки добрі справи цього дня вважалися запорукою Божого благословення.

Що можна робити 1 серпня

За багатовіковою традицією, у день Медового Спаса віряни вирушають до храмів, щоб благословити дари нового врожаю. До святкового кошика зазвичай кладуть мед нового збору, мак, воду та перші плоди, які стали символами Божої щедрості й подяки за врожай.

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З цим святом пов’язаний і давній звичай освячувати джерела, криниці та інші водойми. У багатьох місцевостях після богослужіння відбувалися хресні ходи до води, де звершували особливий чин освячення. Саме тому свято отримало народні назви Спас на воді або Мокрий Спас. Крім того, воно відкриває цикл трьох серпневих Спасів, тож його ще називають Першим Спасом.

Невід’ємним атрибутом свята є «маковійчик» — святковий букет, який складають із достиглих коробочок маку та різноманітних польових трав і квітів. До нього часто додають полин, м’яту, колосся пшениці, соняшник, волошки, чорнобривці та інші рослини. Після освячення букет приносять додому й зберігають біля ікон або над входом до оселі як символ Божого захисту та родинного добробуту.

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