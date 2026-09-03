Яке церковне свято в Україні 10 вересня

Церковне свято 10 вересня / © pexels.com

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10 вересня (23 вересня), в православному календарі день пам’яті святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори. Минодора, Митродора і Німфодора народилися в християнській родині у Віфінії. Вони змалку дотримувалися християнської віри та прагнули присвятити своє життя молитві.

Сестри були дуже близькими між собою. Вони вирішили залишити світське життя й оселилися неподалік міста Пруси, де усамітнилися в різних місцях для молитви. Там вони проводили час у пості, духовних роздумах і служінні Богові.

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Згодом про їхню побожність стало відомо місцевим жителям. Люди почали звертатися до сестер із проханнями про молитву, а їхня відданість християнській вірі привернула увагу представників влади.

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У той період у Римській імперії християни зазнавали переслідувань. За переказами, правитель області наказав привести сестер до суду та змусити їх відмовитися від християнської віри.

Спочатку до правителя привели Минодору. Їй пропонували зректися Христа та отримати багатство й почесне становище. Проте дівчина залишилася непохитною. Після жорстоких катувань вона загинула за свою віру.

Після смерті Минодори до суду привели Митродору. Її також намагалися переконати відмовитися від християнства, але сестра не піддалася погрозам і не зреклася Бога.

Останньою постала перед правителем Німфодора. Побачивши, що її сестри загинули, вона не злякалася і також залишилася вірною Христу. Німфодора прийняла мученицьку смерть.

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Церковне свято в Україні 10 вересня за старим календарем

За старим календарем 10 вересня в Україні вшановують пам’ять Мойсея Мурина. Він жив у IV столітті в Єгипті. У молодості він вів гріховне життя, але згодом щиро покаявся, прийняв християнство та став ченцем. Мойсей Мурин відомий своїм суворим подвижництвом, молитвами та боротьбою зі спокусами.

Прикмети 10 вересня

Народні прикмети 10 вересня / © pexels.com

Суха погода цього дня — до пізніх осінніх заморозків.

Листя на дубах міцно тримається — чекали на холодну зиму.

Біла цвіль уздовж лісових стежок — до багатого врожаю грибів.

Що не можна робити 10 вересня

Однією з головних заборон цього дня вважали безлад у оселі. Вважалося, що бруд, розкидані речі та занедбаність можуть накликати на родину непорозуміння, сварки й постійні конфлікти. Тому день радили починати з прибирання та наведення ладу в домі.

Що можна робити 10 вересня

Від цього дня, за народними уявленнями, вже дозволялося приступати до заготівлі горобини. Наші предки ставилися до цього дерева з особливою повагою та вважали його символом жіночої сили. Горобиновими гілочками прикрашали наречених, використовували їх під час весільних обрядів і вірили, що дерево здатне зміцнювати подружні стосунки. Також горобині приписували особливу магічну силу — нібито вона могла відкрити людині дар передбачення.

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