Яке церковне свято в Україні 11 липня

Церковне свято 11 липня / © pexels.com

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11 липня (24 липня), в православному календарі Переставлення блаженної Ольги, княгині Київської. Ольга Київська померла приблизно 969 року в Києві, завершивши довгий і визначальний шлях правительки, реформаторки та духовної першопроходиці. Її постать займає особливе місце в історії, адже саме вона стала першою з правителів Русі, хто прийняв християнство і заклав основи майбутньої християнізації держави.

Після повернення з Константинополя, де княгиня прийняла хрещення, Ольга присвятила себе утвердженню нової віри у власному оточенні та державному середовищі. Вона виховувала свого онука Володимира у дусі християнської моралі, хоча сама не змогла побачити офіційного хрещення Русі.

Її останні роки пройшли у молитві, милосерді та духовному служінні. Літописи підкреслюють її мудрість, стриманість і глибоку внутрішню зосередженість на духовному житті.

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Церковне свято 11 липня — день пам’яті святої мучениці і всехвальної Євфимії

За переданням, Євфимія походила з благочестивої родини. Вона з юних років вирізнялася глибокою вірою, чистотою серця та прагненням до духовного життя. Незважаючи на спокуси світського життя та соціальні очікування того часу, вона свідомо обрала шлях служіння Христові.

Її внутрішній вибір став основою подальшого подвигу: відмова зректися віри не була миттєвим актом, а результатом глибокої духовної зрілості.

Під час гонінь на християн Євфимію було заарештовано разом з іншими віруючими. Вона зазнала жорстоких тортур, проте залишалася непохитною у своїй вірі.

Особливе місце в її житії займає історія суду, коли правителі намагалися змусити її зректися Христа, обіцяючи свободу та багатство. Однак свята відмовилася від будь-яких компромісів.

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Згідно з переданням, її стратили через мученицьку смерть, прийняту з молитвою та духовним миром. Цей акт став свідченням її абсолютної відданості Богові.

Найвідомішою подією, пов’язаною з Євфимією, є диво, яке відбулося під час Четвертого Вселенського собору в Халкідоні (451 рік). Саме тоді її мощі були покладені у храмі, і, за переданням, вона засвідчила істинність православного віровчення.

Коли виникла богословська суперечка між православними і монофізитами, обидва виклали свої сповідання віри в її гробниці. Після молитви труна відкрилася, і Євфимія ніби подала православне сповідання, підтвердивши істину церковного вчення.

Ця подія зміцнила її шанування як небесної заступниці істини.

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Церковне свято в Україні 11 липня за старим календарем

За старим календарем 11 липня в Україні вшановували пам’ять мученика Кира. За переданням, він жив у III–IV століттях в Олександрії. Кир був лікарем і лікував людей не лише знанням медицини, а й молитвою, поєднуючи лікарське служіння з християнською вірою. Під час гонінь на християн він відкрито сповідував Христа і за це зазнав переслідувань, а згодом — мученицької смерті.

Прикмети 11 липня

Народні прикмети 11 липня / © pexels.com

Якщо вранці 11 липня багато роси — день буде спекотним і ясним, а літо ще довго триматиме тепло.

Якщо вітер змінює напрям кілька разів за день — чекайте на нестійку погоду найближчого тижня.

Гучний спів птахів уранці — до гарної, сухої погоди.

Що не можна робити 11 липня

У цей день не схвалювали зайву домашню метушню та важку рутинну роботу — прання, прибирання чи шиття вважали недоречними. Також не рекомендували нічого виносити з дому та позичати — ні грошей, ні продуктів, адже разом із цим, за повір’ями, міг «піти» добробут і достаток із оселі.

Що можна робити 11 липня

Ольгин день у народній традиції вважали особливо сприятливим для будь-яких робіт із землею та рослинами. У цей час охоче пересаджували квіти, підживлювали грядки, пололи город — вірили, що все, що зроблено 11 липня на землі, дає посилений результат і приносить подвійну віддачу.

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