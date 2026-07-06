Яке церковне свято в Україні 12 липня

Церковне свято 12 липня / © Pixabay

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12 липня (25 липня), в православному календарі день пам’яті святих мучеників Прокла та Іларія. За переданням, святий Прокл і святий Іларій жили в добу жорстоких переслідувань християн у Римській імперії, коли відмова приносити жертви язичницьким богам прирівнювалася до державного злочину. Це був час, коли віра в Христа вимагала не лише внутрішньої переконаності, а й готовності прийняти страждання та смерть.

Християнські громади існували переважно в умовах підпілля, а їхні члени часто ставали об’єктами доносів, судів і тортур. Саме в такій атмосфері, за церковним переданням, і розгортається історія двох мучеників.

Прокл і Іларій були пов’язані між собою спільною вірою та духовною єдністю. У ранньохристиянській традиції вони постають як люди, які не шукали слави чи земної вигоди, а прагнули зберегти чистоту євангельського вчення навіть у часи страху та переслідувань.

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Вони відкрито сповідували Христа, підтримували інших вірних і не приховували своєї належності до християнської громади. Саме ця відкритість і стала причиною їхнього арешту.

Після затримання Прокл і Іларій були приведені на суд, де їм пропонували зректися віри та принести жертву язичницьким богам. Відмова стала початком їхніх страждань.

За переданням, мучеників піддавали допитам і катуванням, намагаючись зламати їхню волю. Проте вони залишалися непохитними, свідчачи, що для них вірність Христу є вищою за страх смерті.

Зрештою, обох було засуджено до страти. Їхня смерть стала завершенням земного шляху, але в християнському розумінні — початком вічного життя в Бозі.

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Церковне свято 12 липня — день пам’яті преподобного Михаїла Малеїна

Преподобний Михаїл Малеїн народився приблизно у X столітті в Малій Азії, у знатній візантійській родині. У світському житті він мав ім’я, пов’язане з родом Малеїнів, які належали до аристократії імперії.

З юних років Михаїл отримав добру освіту, був вихований у традиціях поваги до державної служби та суспільного становища. Проте ще в молодості в ньому визрівало прагнення до духовного життя, яке поступово стало сильнішим за будь-які світські амбіції.

Відмовившись від можливостей кар’єри та багатства, Михаїл прийняв чернечий постриг. Він залишив світ і вступив до монастиря на горі Кіміна в Віфінії, одному з важливих центрів візантійського монашества.

Його духовне життя було позначене суворою аскезою, постом і безперервною молитвою. Преподобний прагнув не зовнішніх подвигів, а внутрішнього очищення серця, що відповідало ідеалам ісихастичної традиції, яка згодом розвинеться у Візантії.

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З часом навколо Михаїла сформувалася монастирська спільнота. Він став духовним наставником для братії, навчаючи смирення, послуху та безкорисливої любові.

Особливо відомим його учнем став святий Никифор II Фока — майбутній візантійський імператор, який мав глибоку повагу до свого духовного наставника. Через це вплив преподобного Михаїла виходив далеко за межі монастиря і торкався навіть політичної еліти імперії.

Преподобний Михаїл провів останні роки свого життя в монастирському усамітненні, зберігаючи повну відданість молитві та духовному діянню. Він відійшов до Господа приблизно у 961 році, залишивши по собі приклад глибокої духовної дисципліни та смирення.

Церковне свято в Україні 12 липня за старим календарем

За старим календарем 12 липня в Україні вшановували пам’ять апостолів Петра і Павла. Апостол Петро був найближчим учнем Христа, символом твердості віри та покаяння. Саме він першим відкрито визнав Ісуса Месією і згодом став проповідником Євангелія серед юдеїв і язичників.

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Апостол Павло, колишній гонитель християн, пережив глибоке навернення і став одним із найревніших проповідників християнства серед язичницького світу, автором багатьох послань Нового Завіту.

Прикмети 12 липня

Народні прикмети 12 липня / © pexels.com

Якщо гримить грім — жнива можуть бути переривчастими через негоду.

Сильний вітер цього дня обіцяв мінливу погоду в серпні.

Якщо після цього дня починає спадати спека — чекали на ранню осінь.

Що не можна робити 12 липня

Жінкам у цей день радили уникати важкої фізичної праці, ремонту, шиття та будь-якої виснажливої роботи. А особливо — стримувати сльози, адже вірили, що той, хто плаче цього дня, може «притягнути» смуток на весь рік.

Що можна робити 12 липня

У народній традиції цей день має поетичну назву «Великі роси», адже саме на цей час припадає особливо рясне випадання ранкової роси, якій здавна приписували цілющі властивості. Вважалося, що вона не просто зволожує трави, а ніби наповнює їх живою силою землі та неба. Люди вірили: якщо пройтися босоніж по такій росі або вмитися нею, можна зміцнити здоров’я, зберегти молодість, поліпшити зір і відвести від себе недобрі впливи та «лихе око». У народних уявленнях роса цього дня ставала своєрідним природним оберегом, здатним очищати тіло і дух, дарувати бадьорість і притягувати добробут.

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