Яке церковне свято в Україні 13 липня

Церковне свято 13 липня / © pexels.com

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13 липня (26 липня), в православному календарі Собор святого архангела Гавриїла. Православна Церква вшановує архангела Гавриїла як Божого посланця, який неодноразово звіщав людям найважливіші події в історії спасіння людства. Свято нагадує вірянам про силу віри, смирення та готовність прийняти Божу волю.

Церква також вшановує архангела Гавриїла наступного дня після Благовіщення Пресвятої Богородиці — 26 березня за новим стилем. Однак саме 13 липня є окремим днем його соборного прославлення.

Ім’я архангела Гавриїла перекладається з давньоєврейської як «Бог — моя сила» або «Сила Божа». У Святому Письмі він постає як небесний посланець, який передає людям Божу волю та відкриває майбутні події.

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У християнській традиції архангел Гавриїл символізує добрі новини, мудрість, духовне просвітлення та Боже милосердя.

Церковне свято 13 липня — день пам’яті преподобного Стефана, Савваїта і святого Юліана, єпископа Кеноманійського

Преподобний Стефан народився у благочестивій християнській родині. Ще змалку він виявляв схильність до молитви, стриманості та духовного життя. Прагнучи цілковито присвятити себе служінню Богові, Стефан залишив мирське життя й вступив до Лаври святого Сави Освяченого поблизу Єрусалима.

Саме через належність до цього монастиря він отримав ім’я Савваїт, тобто «чернець Лаври святого Сави».

У монастирі преподобний Стефан вирізнявся особливою ревністю. Він дотримувався суворого посту, багато часу проводив у молитві та уникав марних розмов. Братія поважала його за смирення, лагідність і готовність допомогти кожному.

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За церковними переказами, святий часто усамітнювався для безперервної молитви. Його духовний подвиг полягав не лише в тілесному стриманні, а й у постійному очищенні серця від гордості, гніву та суєтних помислів.

З роками преподобний Стефан набув великого духовного досвіду. До нього зверталися за порадою як монахи, так і миряни. Святий навчав, що справжня сила людини полягає не в багатстві чи владі, а в покаянні, смиренні та любові до Бога.

Особливу увагу він приділяв внутрішній молитві, закликаючи християн берегти мир у душі та не відповідати злом на зло.

Час життя преподобного припав на період непростих випробувань для християн Палестини. Монастирі неодноразово зазнавали нападів, а ченці змушені були переносити нестатки та небезпеки. Стефан мужньо терпів усі труднощі, не полишаючи чернечого правила й молитви.

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Відомості про ранні роки життя святого Юліана збереглися лише частково. Церковне передання розповідає, що він жив у III–IV століттях і був одним із місіонерів, яких направили проповідувати християнство до Галлії — давньої римської провінції, що охоплювала значну частину сучасної Франції.

Юліан вирізнявся глибокою вірою, смиренням і ревністю до служіння Богові. Відчуваючи покликання до апостольської праці, він залишив звичне життя, щоб нести людям світло Христового вчення.

Святий Юліан став першим єпископом міста Кеноманії, яке сьогодні відоме як Ле-Ман. На той час більшість місцевого населення сповідувала язичництво, тому його місія була непростою й вимагала великої мужності.

Єпископ проповідував не лише словом, а й власним прикладом. Його лагідність, милосердя та безкорисливість привертали людей до християнської віри. Він навчав основ Євангелія, хрестив новонавернених, засновував перші християнські громади та дбав про духовне виховання своїх вірян.

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Церковне передання приписує святому Юліану дар чудотворення. Розповідають, що за його молитвами Господь зцілював хворих, допомагав нужденним і зміцнював у вірі тих, хто сумнівався.

До кінця свого земного життя святий Юліан залишався вірним своєму покликанню. Він продовжував навчати паству, підтримувати нужденних і зміцнювати церковну громаду, яка вже стала важливим духовним центром регіону.

Церковне свято в Україні 13 липня за старим календарем

За старим календарем 13 липня в Україні вшановували пам’ять 12 всехвальних учнів Ісуса. Дванадцять апостолів — Петро, Андрій Первозваний, Яків Зеведеїв, Іван Богослов, Пилип, Варфоломій, Фома, Матвій, Яків Алфеїв, Юда Яковів, Симон Зилот і Матій, який замінив Юду Іскаріота, — стали першими проповідниками християнської віри. Вони несли людям звістку про воскресіння Христа, засновували перші християнські громади та нерідко зазнавали переслідувань і мученицької смерті за свою віру.

Прикмети 13 липня

Народні прикмети 13 липня / © pexels.com

Якщо день сонячний і теплий — літо буде тривалим і врожайним.

Дощ 13 липня віщує вологу погоду ще кілька днів.

Ранкова роса рясна — до ясного й спекотного дня.

Що не можна робити 13 липня

Засуджуються лихослів’я, сварки, заздрість, жадібність, наклеп, поширення пліток, злоба, прагнення до помсти та відчай, адже вони руйнують душевний мир і віддаляють людину від Бога. Існувало повір’я, що люди, які чинять зло, обманюють інших або живуть у гріху, можуть зазнати Божого покарання, символом якого називали удар блискавки. Саме тому цього дня особливо закликали бути смиренними, чесними, милосердними й доброзичливими до оточення.

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Що можна робити 13 липня

У народній традиції 13 липня називали Гаврилом Літнім. Попри те, що великі церковні свята зазвичай пов’язували з відпочинком від важкої праці, цього дня, навпаки, особливо цінували працелюбність. Вважалося, що сумлінна робота та старанність принесуть людині щедрий урожай, добробут і Божу прихильність на весь рік.

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