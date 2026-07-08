Яке церковне свято в Україні 14 липня

Церковне свято 14 липня / © pexels.com

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14 липня (27 липня), в православному календарі день пам’яті святого апостола Акили. Акила був юдеєм родом із області Понт, що розташовувалася на північному узбережжі Малої Азії. Певний час він мешкав у Римі разом із дружиною Прискиллою. Однак приблизно 49 року імператор Клавдій видав указ про вигнання юдеїв із міста. Подружжя було змушене залишити столицю Римської імперії та оселилося в Коринфі.

Саме там їхня доля перетнулася зі святим апостолом Павлом, який прибув до міста під час своєї другої місіонерської подорожі. Оскільки всі троє займалися виготовленням наметів, Павло працював разом із Акилою та Прискиллою, а також проповідував їм християнське вчення. Незабаром подружжя стало його найближчими помічниками та співпрацівниками.

Після перебування в Коринфі Акила та Прискилла вирушили разом із Павлом до Ефеса. Там вони активно допомагали поширювати християнську віру та приймали у своєму домі місцеву громаду вірян. Їхній дім став одним із перших осередків християнського життя, де звершувалися молитви та проводилися богослужіння.

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Особливе місце в житії Акили займає історія з проповідником Аполлосом. Він був освіченою людиною, добре знав Святе Письмо, однак ще не мав повного розуміння християнського вчення. Саме Акила та Прискилла пояснили йому істини віри, після чого Аполлос став одним із найвідоміших проповідників ранньої Церкви.

Після смерті імператора Клавдія подружжя ненадовго повернулося до Рима, де знову відкрило свій дім для місцевої християнської громади. Згодом вони продовжили місіонерське служіння в інших містах, допомагаючи зміцнювати новостворені церковні громади.

За церковним переданням, святий апостол Акила був поставлений єпископом міста Гераклеї. Він ревно проповідував Євангеліє, навертав язичників до християнства та зміцнював віру тих, хто вже прийняв Христа.

Поширення християнства викликало спротив язичників. За переказами, Акила зазнав численних переслідувань через свою віру. Зрештою він прийняв мученицьку смерть, залишившись вірним Христу до останнього подиху.

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Церковне свято в Україні 14 липня за старим календарем

За старим календарем 14 липня в Україні вшановували пам’ять святих Косми і Даміана. Рідні брати, християнські лікарі, які жили приблизно III століття. Вони прославилися тим, що безоплатно лікували хворих, не беручи винагороди за свою працю, через що їх називають безсрібниками. Своїм милосердям і молитвою брати навертали багатьох людей до християнської віри.

За переказами, Косма і Даміан отримали дар зцілення від Бога та допомагали не лише людям, а й тваринам. Під час гонінь на християн вони зазнали переслідувань і прийняли мученицьку смерть, залишившись вірними Христові до кінця.

Прикмети 14 липня

Народні прикмети 14 липня / © pexels.com

Якщо 14 липня сонячно й тепло — літо буде спекотним і врожайним.

Дощ цього дня віщує вологу погоду найближчими тижнями.

Ранкова роса — до ясного та погожого дня.

Що не можна робити 14 липня

Наші предки вірили, що не можна викидати залишки їжі, адже це може накликати матеріальні труднощі та нестатки. Також не радили піднімати на дорозі знайдені гроші, вважаючи, що разом із ними можна притягнути до себе чужі проблеми або втратити власний достаток.

Що можна робити 14 липня

У народному календарі 14 липня відоме під назвою Акили Солом’яного. Назва «Солом’яний» виникла через давній звичай, пов’язаний із розпалом жнив та іншими польовими роботами. Після виснажливої праці люди нерідко скаржилися на біль у спині, руках і голові. Щоб полегшити втому та швидше відновити сили, жінки плели із соломи пояси та вінки, яким приписували здатність забирати втому й повертати здоров’я.

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