Яке церковне свято в Україні 14 серпня

Церковне свято 14 серпня / © unsplash.com

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14 серпня (27 серпня), в православному календарі день пам’яті святого пророка Міхея. Пророк Міхей жив приблизно у VIII столітті до нашої ери, за часів правління юдейських царів Йотама, Ахаза та Єзекії. Він походив із містечка Морешет, що знаходилося неподалік від Єрусалима, у родючій місцевості Шефела.

Ім’я Міхей (єврейською «Міха») означає «Хто як Бог?». Уже саме його ім’я вказує на головну ідею його служіння — нагадати людям про велич і єдиність Господа.

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Пророк був сучасником інших великих пророків Старого Завіту, зокрема Ісаї. Однак на відміну від багатьох книжників і представників знаті, Міхей походив із простого народу та добре знав проблеми звичайних людей.

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Головним завданням пророка Міхея було попередити народ Ізраїлю та Юдеї про наслідки відступлення від Божих заповідей. У той час суспільство переживало складні часи: багаті пригнічували бідних, судді часто були несправедливими, а духовне життя багатьох людей стало формальним.

Міхей сміливо викривав неправду та закликав правителів і народ змінити своє життя.

Він говорив не лише про покарання за гріхи, а й про милосердя Бога та можливість повернення до праведного шляху. Пророк нагадував, що справжня віра проявляється не тільки в обрядах, а насамперед у добрих вчинках, чесності та любові до ближніх.

Його пророцтва увійшли до складу книг Старого Завіту та складають одну з дванадцяти книг так званих малих пророків. Книга Міхея містить сім розділів, у яких поєднуються заклики до покаяння, викриття несправедливості та обіцянки Божої милості.

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Церковне свято в Україні 14 серпня за старим календарем

За старим календарем 14 серпня в Україні святкували Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього (Медовий Спас). Традиція свята походить із Константинополя, де у давнину в серпні виносили святиню Хреста, щоб освятити місто та захистити людей від хвороб і нещасть. У народі цей день отримав назву Медовий Спас, адже саме в цей період пасічники традиційно починали збирати мед нового врожаю та приносили його до храму для освячення. Також у цей день починається Успенський піст, час духовного очищення, молитви та поміркованості.

Прикмети 14 серпня

Народні прикмети 14 серпня / © pexels.com

Туман зранку — до багатого врожаю грибів і гарної погоди найближчими днями.

Якщо ластівки та стрижі вже збираються у вирій — осінні холоди наближаються.

Тепла погода після 14 серпня часто вважалася ознакою довгого «бабиного літа».

Що не можна робити 14 серпня

Дівчині не радили виходити з дому у день Михея-тиховія у старому вбранні, адже вірили, що це може віддалити зустріч із судженим. Тому новий одяг символізував не лише святковість, а й надію на зміни, добробут і щасливу долю.

Що можна робити 14 серпня

У народному календарі цей день відомий як Михей-тиховій. Наші предки вважали його часом, коли основні літні господарські роботи вже добігали кінця, тому особливу увагу приділяли допомозі тим, хто потребував підтримки. У цей період прийнято було не залишати без уваги літніх людей, вдів і сиріт, допомагаючи їм у домашніх справах.

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