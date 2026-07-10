Яке церковне свято в Україні 16 липня

Церковне свято 16 липня / © unsplash.com

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16 липня (29 липня), в православному календарі день пам’яті святого священномученика Антиногена і десятьох учнів його. Святий Антиноген жив наприкінці III — на початку IV століття, у час, коли Римська імперія переживала одну з найжорстокіших хвиль гонінь на християн. Він був єпископом міста Севастії у Малій Вірменії та користувався великою повагою серед вірян. Відомий своєю мудрістю, смиренням і глибокою вірою, він невтомно проповідував Євангеліє, підтримував знедолених і зміцнював християн у часи переслідувань.

За переказами, життя святого було сповнене молитви, посту та жертовного служіння. Він не прагнув земної слави, а всі свої сили присвячував духовному вихованню людей і утвердженню Церкви.

За наказом імператора розпочалися масові переслідування християн. Правителі вимагали приносити жертви язичницьким богам, а тих, хто відмовлявся, чекали тортури та смерть.

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Коли воїни прийшли за Антиногеном, він не намагався втекти чи сховатися. Навпаки, святий із миром прийняв арешт, знаючи, що справжнє життя починається у Царстві Божому. Разом із ним були схоплені десятеро його найближчих учнів, які також не зреклися своєї віри.

Учні святителя були виховані на його прикладі. Вони добре знали, що вірність Христу може коштувати життя, але жоден із них не погодився поклонитися ідолам.

Перед стратою їх неодноразово схиляли до зречення віри, обіцяючи свободу, багатство й високі посади. Проте всі десятеро залишилися непохитними. Вони відповідали, що не можуть проміняти вічне життя на короткочасні земні вигоди.

Святий Антиноген підтримував своїх духовних дітей, зміцнюючи їх молитвою та словами надії. Він нагадував їм про обітницю Христа, що той, хто витерпить до кінця, буде спасенний.

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Після численних катувань правитель наказав стратити всіх одинадцятьох сповідників віри.

Перед смертю святий Антиноген звернувся до Бога з молитвою за своїх учнів, за Церкву та за всіх, хто в майбутньому буде читати Євангеліє й залишатися вірним Христові.

Церковне свято в Україні 16 липня за старим календарем

За старим календарем 16 липня в Україні вшановували пам’ять святих мучеників Мокія і Марка. Вони мужньо відмовилися поклонитися язичницьким богам, залишившись вірними Господу навіть перед загрозою смерті. За своє непохитне сповідання віри святі зазнали тяжких катувань і прийняли мученицьку кончину.

Прикмети 16 липня

Народні прикмети 16 липня / © pexels.com

Якщо бджоли активно літають із самого ранку — погода буде сонячною.

Ластівки літають низько над землею — незабаром піде дощ.

Жаби голосно квакають увечері — на зміну погоди та опади.

Що не можна робити 16 липня

Вважалося небажаним користуватися гострими знаряддями, зокрема сокирою чи пилкою. Не радили й мити підлогу в оселі, оскільки вірили, що разом із водою можна «вимити» добробут і щастя. Крім того, 16 липня не вважали вдалим часом для розмов із керівництвом про підвищення зарплати чи кар’єрне зростання — за народними уявленнями, такі прохання навряд чи принесуть бажаний результат.

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Що можна робити 16 липня

У народному календарі 16 липня відоме як Фіногеїв день. Таку назву воно отримало на честь святого мученика Афіногена, пам’ять якого вшановують цього дня. За давніми звичаями, цей день рекомендували присвятити домашньому затишку, спілкуванню з рідними та відпочинку від зайвого клопоту.

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