Яке церковне свято в Україні 16 вересня

Церковне свято 16 вересня / © pexels.com

Реклама

16 вересня (29 вересня), в православному календарі день пам’яті святої великомучениці Євфимії всехвальної. Життя Євфимії припало на час, коли християни в Римській імперії зазнавали переслідувань. За правління імператора Діоклетіана від віруючих вимагали шанувати язичницьких богів і брати участь у жертвоприношеннях.

Євфимія разом з іншими християнами не погодилася зректися своєї віри. За це її схопили та привели на суд.

Реклама

Правитель намагався змусити дівчину відмовитися від Христа, однак вона залишилася непохитною. За переказами, Євфимію піддавали численним тортурам, але вона щоразу знаходила в собі сили витримати випробування.

Реклама

Євфимію катували, сподіваючись зламати її волю. Її кидали до вогню, піддавали іншим жорстоким випробуванням, однак, згідно з церковним переказом, Господь зберігав її від смерті.

Зрештою мученицю віддали на розтерзання диким звірам. Переказ розповідає, що під час цього випробування одна з ведмедиць завдала святій смертельної рани. Євфимія померла як мучениця, залишившись вірною своїй християнській вірі.

Її смерть відбулася приблизно 304 року.

Церковне свято в Україні 16 вересня за старим календарем

За старим календарем 16 вересня в Україні вшановували пам’ять священномученика Антима. Під час переслідувань християн за правління імператора Діоклетіана Антима заарештували й піддали жорстоким тортурам. Попри страждання, він не зрікся своєї віри та мужньо прийняв мученицьку смерть приблизно 303 року.

Реклама

Прикмети 16 вересня

Народні прикмети 16 вересня / © pexels.com

Теплий і сонячний день — осінь буде довгою та лагідною, а зима прийде пізно.

Дощ 16 вересня — до вологої осені та погіршення погоди найближчими днями.

Почувся грім — зима, за прикметою, буде малосніжною.

Що не можна робити 16 вересня

Наші предки вважали, що 16 вересня не варто байдикувати чи відкладати роботу без причини. Також не рекомендували розпочинати нові важливі справи, вирушати у далеку подорож або змінювати місце проживання. Окремо радили бути обережними з фінансами — зайвих покупок і необдуманих витрат цього дня намагалися уникати.

Що можна робити 16 вересня

У народному календарі цей день відомий під назвами Євфимія Пташина кістка. Із датою пов’язували чимало звичаїв, прикмет і повір’їв. Традиційно господині саме в цей період активно готували продукти до зими: квасили капусту, засолювали гриби, сушили ягоди пізнього врожаю та робили домашні запаси варення. Особливо вірили, що капуста, заквашена цього дня, неодмінно буде хрусткою, ароматною та смачною.

Новини партнерів