Яке церковне свято в Україні 18 серпня

Церковне свято 18 серпня / © pexels.com

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18 серпня (31 серпня), в православному календарі день пам’яті святих мучеників Флора і Лавра. Святі Флор і Лавр жили у II столітті в місті Візантія (за іншими переказами — в Іллірії, на території сучасних Балкан). Вони були рідними братами, які сповідували християнську віру в часи, коли послідовники Христа зазнавали переслідувань з боку Римської імперії.

За переказами, Флор і Лавр були майстерними каменярами. Вони навчалися ремесла у своїх наставників — християн Прокла і Максима, які передали їм не лише професійні знання, а й глибоку віру в Бога.

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Брати відзначалися чесністю, добротою та милосердям. Зароблені кошти вони часто роздавали нужденним, допомагали бідним і проповідували християнське вчення серед людей.

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Однією з найвідоміших подій у житті святих братів є переказ про будівництво язичницького храму.

Правитель області доручив Флору і Лавру звести храм для язичницьких богів. Під час роботи вони зустріли сина місцевого жерця, який отримав травму ока через необережність одного з робітників. Брати помолилися Господу і зцілили хлопця.

Це диво стало причиною того, що юнак, його батько та багато інших людей увірували в Христа і прийняли християнство.

Коли храм був завершений, Флор і Лавр разом із новонаверненими християнами зруйнували язичницькі ідоли та встановили у храмі хрест. За це вони були схоплені та піддані жорстоким мукам.

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Церковне свято в Україні 18 серпня за старим календарем

За старим календарем 18 серпня в Україні вшановували пам’ять святого мученика Євсігнія Анхтіохійського. Святий Євсігній жив у III–IV століттях у місті Антіохія. Він був воїном у римському війську та понад 60 років служив імператорам, залишаючись вірним християнській вірі. За переказами, Євсігній був свідком багатьох подій свого часу, зокрема поширення християнства за правління святого імператора Костянтина Великого.

Прикмети 18 серпня

Народні прикмети 18 серпня / © pexels.com

Якщо 18 серпня тепло і сонячно — осінь буде теплою та сухою.

Якщо вранці багато роси — погода найближчими днями буде ясною.

Якщо хмари пливуть високо й швидко — очікували на вітряну погоду.

Що не можна робити 18 серпня

За народними віруваннями, цього дня не варто було змушувати коней працювати, адже вони мали отримати відпочинок і вдячність за свою щоденну працю.

Що можна робити 18 серпня

У народному календарі цей день відомий як Кінське свято або день Флора і Лавра. Наші предки особливо шанували коней і вважали, що 18 серпня їм потрібно приділити особливу увагу та турботу. За давніми звичаями, тварин не використовували для важкої роботи: їх не запрягали, давали відпочити, купали у чистій воді, ретельно доглядали за гривою та пригощали найкращим кормом.

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