Яке церковне свято в Україні 19 липня

Церковне свято 19 липня / © Pixabay

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19 липня (1 серпня), в православному календарі день пам’яті преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого. Преподобна Макрина народилася приблизно 327 року в Каппадокії (територія сучасної Туреччини) у благочестивій християнській родині. Її батьками були Василій Старший та Емілія, яких Церква також шанує як святих.

У юності Макрину заручили з благочестивим юнаком. Проте перед самим весіллям наречений несподівано помер. Більшість людей у такій ситуації погодилися б на новий шлюб. Але Макрина вирішила інакше. Вона сказала, що не вважає себе вдовою, адже її наречений живий у Бога, тому залишиться вірною йому до кінця свого життя. Відтоді вона присвятила себе Богові та дала обітницю дівоцтва.

Після смерті батька Макрина допомагала матері виховувати молодших дітей і керувати великим господарством. Згодом вона переконала матір роздати значну частину майна нужденним. Родинний маєток перетворився на своєрідну монашу громаду, де жінки жили спільно, працювали, молилися та допомагали бідним.

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Там не було поділу на пань і служниць — усі вважалися рівними перед Богом. Для IV століття це було надзвичайно сміливим прикладом християнського життя.

Одним із найважливіших моментів життя Макрини стала її зустріч із братом Василієм після його навчання в Афінах. Отримавши блискучу освіту, він почав пишатися своїми знаннями та успіхами. Саме Макрина допомогла братові зрозуміти, що людська мудрість нічого не варта без смирення та любові до Бога. Після цієї розмови Василій змінив своє життя, обрав шлях аскета і згодом став одним із найвидатніших святителів Христової Церкви.

Багато істориків вважають, що без духовного впливу Макрини історія християнства могла б скластися зовсім інакше.

Макрина підтримувала не лише Василія. Після смерті брата вона стала духовною опорою для Григорія Ниського, який тяжко переживав втрату. Саме їхня остання розмова настільки вразила святителя, що він написав твір «Житіє святої Макрини», завдяки якому ми сьогодні знаємо більшість подробиць її життя.

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Також Григорій створив діалог «Про душу і воскресіння», у якому Макрина постає мудрою співрозмовницею, що розмірковує над питаннями життя після смерті, воскресіння та вічності. Незадовго до своєї смерті Макрина тяжко захворіла. Попри фізичні страждання, вона залишалася спокійною та вдячною Богові.

Церковне свято 19 липня — день пам’яті преподобного Дія

Преподобний Дій народився наприкінці IV століття в благочестивій християнській родині в сирійському місті Антіохія. Від раннього дитинства він вирізнявся лагідною вдачею, любов’ю до молитви та прагненням до духовного життя. Ще юнаком Дій багато часу проводив у храмі, уважно вивчаючи Святе Письмо. Він відмовився від прагнення до земних почестей і багатства, обравши шлях служіння Богові.

Досягнувши зрілого віку, Дій залишив рідний дім і прийняв чернечий постриг. Він оселився в монастирі, де проводив дні в пості, праці та безперервній молитві.

Святий добровільно обрав суворе аскетичне життя. Він спав дуже мало, харчувався лише найпростішою їжею, а більшу частину часу присвячував молитві та читанню духовних книг. Його смирення й ревність швидко стали прикладом для інших ченців.

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За церковним Переданням, Господь відкрив преподобному Дію, що він має вирушити до Константинополя, де зможе принести користь багатьом людям.

Прибувши до столиці Візантійської імперії, святий оселився за міськими мурами в безлюдному місці. Там він продовжив вести суворе подвижницьке життя, присвячене молитві та служінню Богові. Згодом навколо нього почали збиратися люди, які шукали духовної поради, підтримки та молитовної допомоги.

За праведне життя Господь наділив преподобного Дія даром чудотворення. До нього приходили люди, які страждали від тяжких хвороб, душевних переживань і різноманітних життєвих труднощів. Багатьох із них святий зцілював не власною силою, а щирою молитвою до Бога.

Особливо відомими стали випадки зцілення тяжкохворих, які після молитви преподобного поверталися до повноцінного життя. Сам Дій ніколи не приписував чудеса собі, наголошуючи, що все звершується Божою благодаттю.

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З часом навколо святого сформувалася велика чернеча громада. На місці його подвигів було засновано монастир, який став одним із духовних осередків поблизу Константинополя. Преподобний Дій був для братії не лише настоятелем, а й люблячим духовним батьком.

Його авторитет був настільки великим, що за порадою до нього зверталися не лише прості люди, а й представники влади. Попри суворий спосіб життя, преподобний Дій ніколи не був байдужим до людського горя.

Він приймав кожного, хто приходив до нього, незалежно від походження чи достатку. Бідним допомагав їжею та одягом, хворих підтримував молитвою, а тих, хто втрачав надію, зміцнював добрим словом.

Саме завдяки цій любові до людей святий здобув велику повагу ще за життя. До глибокої старості преподобний Дій залишався вірним своєму покликанню. Незважаючи на похилий вік, він продовжував наставляти братію, приймати паломників і молитися за всіх, хто звертався до нього.

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Церковне свято в Україні 19 липня за старим календарем

За старим календарем 19 липня в Україні вшановували пам’ять преподобного Сисоя Великого. Після смерті святого Антонія Великого він оселився в його печері, продовживши традиції єгипетського чернецтва. За своє праведне життя преподобний Сисой отримав від Бога дар чудотворення та духовного наставництва. До нього приходили люди за порадою, розрадою і молитвою, а сам святий навчав насамперед покаянню, милосердю та боротьбі з гординею.

Прикмети 19 липня

Народні прикмети 19 липня / © pexels.com

Дощ 19 липня віщує вологий кінець липня та щедрий урожай грибів.

Хмари швидко пливуть небом — погода невдовзі зміниться.

Гучний спів коників і цвіркунів — до кількох днів спеки.

Що не можна робити 19 липня

За народними віруваннями, цього дня не варто вживати спиртних напоїв, оскільки існувало повір’я, що вони можуть принести людині нещастя та сприяти виникненню згубної залежності. Також господині намагалися не солити огірки й не квасити капусту, бо вірили, що такі заготовки швидко зіпсуються і не збережуться до зими.

Що можна робити 19 липня

У народному календарі цей день називали Мокрини, адже здавна вірили, що саме в цей період нерідко починаються затяжні дощі та грози. Вважалося, що цей час особливо сприятливий для хатньої роботи: можна прибирати оселю, прати білизну, прасувати речі, мити вікна й наводити лад у домі. Якщо ж погода стоїть суха й сонячна, наші предки вирушали до лісу по ягоди, гриби та лікарські рослини.

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