Яке церковне свято в Україні 2 серпня

Церковне свято 2 серпня / © Pixabay

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2 серпня (15 серпня), в православному календарі Перенесення мощів святого первомученика та архидиякона Стефана. Святий Стефан був одним із семи перших дияконів, яких апостоли обрали для служіння християнській громаді в Єрусалимі. Він прославився мудрістю, милосердям і ревною проповіддю Євангелія. Завдяки своїй непохитній вірі Стефан став першим християнином, який прийняв мученицьку смерть за Христа, тому Церква називає його першомучеником.

За біблійною розповіддю, Стефана звинуватили у богохульстві та засудили до побиття камінням. Перед смертю він молився за своїх кривдників, наслідуючи Ісуса Христа словами: «Господи, не постав їм цього за гріх».

Після мученицької смерті тіло святого було таємно поховане благочестивим юдеєм Гамалиїлом. Протягом кількох століть місце поховання залишалося невідомим.

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На початку V століття, за церковним переданням, святий Гамалиїл уві сні відкрив пресвітеру Лукіану місце, де спочивали останки Стефана. Під час розкопок були знайдені мощі первомученика, після чого їх урочисто перенесли до Єрусалима. Ця подія супроводжувалася численними свідченнями про зцілення хворих та інші чудеса.

Згодом частину мощів було перенесено до Константинополя, де вони стали однією з найбільших святинь Візантійської імперії.

Церковне свято в Україні 2 серпня за старим календарем

За старим календарем 2 серпня в Україні вшановували пам’ять пророка Іллі. Згідно зі Святим Письмом, Ілля звершив чимало чудес: молитвою припинив тривалу посуху, воскресив сина вдови та звів вогонь з неба на горі Кармель, довівши істинність Божої сили. Наприкінці свого земного життя пророк не зазнав смерті, а був узятий на небо у вогненній колісниці.

Прикмети 2 серпня

Народні прикмети 2 серпня / © pexels.com

Дощ 2 серпня — осінь буде дощовою, а врожай грибів щедрим.

Ясна та сонячна погода — до теплої й сухої осені.

Грім цього дня — до тривалих злив у найближчі тижні.

Що не можна робити 2 серпня

Народні повір’я радять цього дня утриматися від будь-яких робіт у саду чи на городі. Також існує прикмета, що 2 серпня не варто позичати гроші або самому брати їх у борг, адже, за віруваннями, це може обернутися матеріальними труднощами та фінансовими втратами.

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Що можна робити 2 серпня

Згідно з народними традиціями, 2 серпня було заведено заготовляти цілющі трави — ромашку, м’яту, конюшину, пижмо та інші польові рослини. Із них плели особливий «Степанів вінок», який залишали вдома як символ захисту та добробуту. У народі також вірили, що настої, приготовані з цих трав, мають лікувальні властивості й допомагають боротися з різними недугами.

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