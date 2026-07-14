Яке церковне свято в Україні 20 липня

Церковне свято 20 липня / © pexels.com

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20 липня (2 серпня), в православному календарі день пам’яті святого пророка Іллі. Пророк Ілля жив у IX столітті до Різдва Христового за часів ізраїльського царя Ахава. Він походив із міста Тішби в Галааді, через що в Біблії його називають Іллею Тішбітянином.

У той час Ізраїль переживав духовний занепад. Цар Ахав разом зі своєю дружиною Єзавеллю заохочували поклоніння язичницькому богові Ваалу. Багато людей відвернулися від Бога, тому Господь послав пророка Іллю, щоб повернути народ до істинної віри.

Першою великою подією в служінні Іллі стало пророцтво про тривалу посуху. Він оголосив цареві Ахаву, що через відступництво народу дощу не буде доти, доки Господь не накаже. Так і сталося: землю охопила страшна засуха, яка тривала близько трьох років. Урожаї загинули, висохли річки, настав голод.

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Після свого пророцтва Ілля був змушений переховуватися від царя. Господь наказав йому оселитися біля потоку Керіт. Саме там сталося перше велике чудо: щоранку і щовечора ворони приносили пророкові хліб і м’ясо, а воду він пив із потоку. Ця подія стала символом Божої турботи про тих, хто залишається вірним Йому навіть у найважчі часи.

Коли потік пересох, Бог послав Іллю до вдови в місті Сарепта. Жінка мала лише жменю борошна та трохи олії й уже готувала останню їжу для себе та сина. Проте пророк попросив спочатку нагодувати його, пообіцявши, що Господь не залишить її.

Вдова повірила словам пророка. Відтоді борошно в діжці та олія в глечику не закінчувалися аж до завершення посухи. Згодом її син тяжко захворів і помер. Ілля гаряче молився Господу, після чого хлопчик ожив. Це стало одним із перших описів воскресіння людини в біблійній історії.

Найвідомішою подією життя пророка стало протистояння з жерцями Ваала на горі Кармел. Ілля запропонував перевірити, хто є істинним Богом. Було споруджено два жертовники: один — для Ваала, другий — для Господа. Домовилися, що справжній Бог пошле вогонь із неба на свою жертву. Жерці Ваала цілий день молилися, співали й танцювали, але нічого не сталося.

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Тоді Ілля наказав кілька разів облити свій жертовник водою, щоб зробити диво ще очевиднішим. Після його молитви з неба зійшов вогонь, який спалив жертву, дрова, каміння і навіть висушив воду навколо. Побачивши це, народ визнав могутність Господа і відмовився від поклоніння Ваалу.

Попри велику перемогу, Ілля пережив важке духовне випробування. Цариця Єзавель пригрозила йому смертю, і пророк утік у пустелю.

На горі Хорив Господь відкрився Іллі не в сильному вітрі, не в землетрусі й не у вогні, а в лагідному тихому голосі. Цей епізод навчає, що Божа присутність часто відкривається не в гучних подіях, а в тиші, молитві та внутрішньому мирі.

Особливістю життя пророка Іллі стало те, що він не зазнав звичайної людської смерті. Згідно зі Святим Письмом, Господь узяв його живим на небо у вогняній колісниці, запряженій вогняними кіньми. Його учень пророк Єлисей став свідком цієї надзвичайної події.

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Церковне свято в Україні 20 липня за старим календарем

За старим календарем 20 липня в Україні вшановували пам’ять мучениці Євдокії. Євдокія стала ігуменею монастиря та навернула до християнської віри багатьох людей. Під час гонінь на християн її заарештували й вимагали зректися віри. Однак свята залишилася вірною Христу, за що була засуджена до страти через усічення мечем.

Прикмети 20 липня

Народні прикмети 20 липня / © pexels.com

Якщо 20 липня гримить грім — до щедрого врожаю зернових.

Дощ цього дня віщує вологу й урожайну осінь.

Спекотна та сонячна погода — до тривалого теплого літа.

Що не можна робити 20 липня

Здавна вважалося, що 20 липня не варто виконувати важку фізичну працю, особливо на полі чи городі, адже цей день слід присвятити молитві та відпочинку. Також існує повір’я, що після дня святого Іллі не рекомендується купатися у річках, озерах чи ставках і вирушати на риболовлю.

Що можна робити 20 липня

Цього дня православні християни традиційно беруть участь у святкових богослужіннях, молебнях і хресних ходах. Багато вірян приносять до храму перші плоди нового врожаю, а також свіжоспечений хліб для освячення. Освячені дари часто передають нужденним або діляться ними з близькими як символ Божого благословення та милосердя.

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