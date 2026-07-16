Яке церковне свято в Україні 22 липня

Церковне свято 22 липня / © unsplash.com

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22 липня (4 серпня), в православному календарі день пам’яті святої мироносиці й рівноапостольної Марії Магдалини. Марія походила з міста Магдала, що розташовувалося на західному узбережжі Генісаретського (Галілейського) озера. Саме від назви цього міста походить її прізвисько — Магдалина.

Євангеліє розповідає, що до зустрічі з Христом вона переживала важкі духовні страждання. Господь вигнав із неї сім бісів (Лк. 8:2; Мк. 16:9), після чого життя Марії повністю змінилося. Вона стала однією з найвідданіших учениць Спасителя, супроводжувала Його під час проповіді та допомагала разом з іншими жінками матеріально підтримувати Його та апостолів.

Коли більшість учнів залишила Ісуса після Його арешту, Марія Магдалина не відступила. Вона перебувала біля хреста під час розп’яття Господа, розділяючи Його останні земні страждання разом із Пресвятою Богородицею та кількома іншими жінками.

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Після смерті Христа Марія була присутня під час Його поховання, уважно запам’ятавши місце, де було покладено тіло Спасителя.

На третій день після розп’яття Марія Магдалина разом з іншими жінками вирушила до гробу, щоб за юдейським звичаєм помазати тіло Господа пахощами. Саме тому цих жінок називають мироносицями.

Прийшовши до печери, вони побачили, що камінь відвалений, а гробниця порожня. Згодом Марія залишилася біля гробу і плакала. Саме їй першій явився воскреслий Ісус Христос.

Спочатку вона не впізнала Спасителя, прийнявши Його за садівника. Але коли Христос звернувся до неї по імені: «Маріє!», вона одразу впізнала свого Вчителя і вигукнула: «Раввуні!», що означає «Учителю!».

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Господь доручив їй повідомити апостолам про Своє воскресіння. Так Марія Магдалина стала першою людиною, яка принесла благу звістку про перемогу життя над смертю.

Церковне свято 22 липня — повернення мощів святого священномученика Фоки

Святий Фока жив наприкінці I — на початку II століття в місті Синопі на узбережжі Чорного моря. За переданням, він був єпископом місцевої християнської громади та ревно проповідував Євангеліє серед язичників.

У часи жорстоких гонінь на християн імператорської доби Фока відкрито сповідував віру в Ісуса Христа, за що був засуджений до мученицької смерті. Навіть знаючи про небезпеку, він не зрікся Господа і прийняв страждання з молитвою та смиренням.

Його подвиг став прикладом незламності для багатьох поколінь християн.

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Після мученицької кончини тіло святого Фоки було поховане християнами з великою пошаною. Над його могилою почали відбуватися численні зцілення та інші чудесні події, що сприяло поширенню його культу далеко за межами Синопа.

Особливо святого Фоку шанували мореплавці та подорожні. Його вважали небесним покровителем усіх, хто вирушає в морську дорогу, адже за молитвами до святого багато людей отримували порятунок під час бур і корабельних аварій.

Через кілька століть після мученицької смерті святого його чесні мощі були урочисто перенесені до Константинополя. Такі перенесення святинь були поширеною практикою у Візантійській імперії. Вони здійснювалися не лише для збереження мощів від можливого знищення, а й для того, щоб якомога більше вірян могли поклонитися святині.

Перенесення мощів святого Фоки стало великою духовною подією. Урочисті богослужіння, молитви та хресні ходи супроводжували цю знаменну подію, а численні свідчення розповідали про благодатну допомогу, яку отримували люди біля мощів святого.

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Церковне свято в Україні 22 липня за старим календарем

За старим календарем 22 липня в Україні вшановували пам’ять священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. За церковним переданням, він народився в Антіохії, а його батьки були свідками земного життя Ісуса Христа. Після Вознесіння Господнього Панкратій став учнем апостолів Петра та Павла, які наставили його на служіння Церкві.

Прикмети 22 липня

Народні прикмети 22 липня / © Pixabay

Дощ 22 липня — віщує дощову осінь і добрий урожай грибів.

Ясна зоряна ніч — до гарної погоди та щедрого врожаю.

Бджоли рано повертаються до вуликів — до негоди.

Що не можна робити 22 липня

У день пам’яті святої люди уникали важкої праці в полі чи на городі, оскільки вірили, що під час роботи може несподівано початися гроза, а блискавка становитиме особливу небезпеку. Найбільше це повір’я стосувалося жінок.

Що можна робити 22 липня

Одним із давніх звичаїв цього дня було збирання ранкової роси. У народі її називали «срібною» та вважали цілющою. Існувало повір’я, що вмивання такою росою допомагає зберегти молодість, свіжість обличчя, здоровий рум’янець і красу шкіри.

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