Яке церковне свято в Україні 23 липня

Церковне свято 23 липня / © pexels.com

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23 липня (5 серпня), в православному календарі день пам’яті святого мученика Трофима, Теофіла і тих, що з ними. Святі Трофим і Теофіл жили в період, коли Римська імперія переслідувала християн. За відмову приносити жертви язичницьким богам та поклонятися імператорові віруючих ув’язнювали, піддавали тортурам і страчували.

Попри смертельну небезпеку, Трофим і Теофіл відкрито визнавали себе християнами, підтримували своїх братів і сестер у вірі та проповідували Євангеліє. Їхня мужність привернула увагу місцевої влади, і вони були заарештовані разом з іншими одновірцями.

Після арешту мучеників неодноразово переконували зректися Христа. Їм обіцяли свободу, почесті й багатство, якщо вони принесуть жертву язичницьким богам. Коли ж святі відмовилися, їх піддали жорстоким катуванням.

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Перекази свідчать, що вони мужньо переносили всі страждання, не втрачаючи надії та довіряючи Господу. Їхня стійкість вражала навіть свідків страти. Багато людей, бачачи незламну віру мучеників, починали замислюватися над істинністю християнського вчення.

Церковне свято 23 липня — день пам’яті блаженного священномученика Василія Гопка

Василій Гопко народився 21 квітня 1904 року в селі Грабське, що нині розташоване на території Словаччини. Він походив із простої селянської родини, де змалку виховувався в любові до Бога та праці.

Після закінчення початкової школи юнак вступив до духовної семінарії. Завдяки щирій побожності, працьовитості та глибоким знанням він швидко здобув повагу викладачів і товаришів. Уже тоді Василій усвідомив своє покликання присвятити життя служінню Церкві.

3 лютого 1929 року Василія Гопка було висвячено на священника. Молодий душпастир ревно працював серед вірян, проповідуючи Євангеліє, навчаючи дітей основ християнської віри та допомагаючи нужденним.

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Його відзначали скромність, доброзичливість і щире бажання підтримати кожного, хто звертався по духовну чи матеріальну допомогу. Саме тому він швидко став одним із найшанованіших священників своєї єпархії.

1947 року Василія Гопка було висвячено на єпископа. Незабаром після цього Греко-Католицька Церква в тодішній Чехословаччині зазнала жорстоких репресій з боку комуністичної влади.

1950 року влада заборонила діяльність Греко-Католицької Церкви, її храми було передано іншим конфесіям, а духовенство заарештовано або змушено перейти до підпілля. Єпископ Василій категорично відмовився зректися єдності з Католицькою Церквою та підкоритися вимогам режиму.

За свою вірність Христові та Церкві єпископа Василія Гопка було заарештовано. Під час ув’язнення він зазнав жорстоких допитів, фізичних знущань і тривалого перебування в надзвичайно важких умовах.

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Тривале ув’язнення серйозно підірвало його здоров’я. Проте навіть у в’язниці він залишався пастирем: підтримував інших ув’язнених, молився разом із ними та вселяв надію тим, хто втрачав сили.

Після часткового звільнення його ще довгі роки обмежували в можливості виконувати єпископське служіння. Незважаючи на це, він не припинив духовно підтримувати своїх вірних.

Церковне свято в Україні 23 липня за старим календарем

За старим календарем 23 липня в Україні вшановували пам’ять преподобного Антонія Києво-Печерського. Народився в місті Любечі (нині Чернігівська область) і при хрещенні отримав ім’я Антипа. Ще в юності він прагнув присвятити своє життя Богові, тому вирушив на Святу Гору Афон, де прийняв чернечий постриг і провадив суворе подвижницьке життя.

Прикмети 23 липня

Народні прикмети 23 липня / © Pixabay

Грім без тривалого дощу — незабаром погода покращиться.

Багато павутиння в повітрі — до тривалої сухої та сонячної погоди.

Ластівки літають низько над землею — наближається дощ.

Що не можна робити 23 липня

Християнам варто уникати сварок, образливих слів, заздрості та байдужості до тих, хто потребує допомоги. Засуджуються також жадібність, брехливі звинувачення, пліткування, грубе ставлення до інших і небажання працювати. Натомість день рекомендується присвятити молитві, милосердю, щирості та доброзичливому ставленню до ближніх.

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Що можна робити 23 липня

У народному календарі 23 липня відоме як Трохим Безсонник. Таку назву цей день отримав через надзвичайно напружену пору літніх робіт. Саме в цей час триває активне збирання врожаю, тому господарі мають безліч справ і в полі, і на городі, і вдома. Через велику кількість клопотів люди працювали від перших променів сонця й нерідко завершували роботу лише пізно ввечері.

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