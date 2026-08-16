Яке церковне свято в Україні 23 серпня

Церковне свято 23 серпня / © pexels.com

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23 серпня (5 вересня), в православному календарі день пам’яті святого мученика Лупа. Святий мученик Луп жив у III–IV століттях у місті Салоніки (нині Салоніки). Він був сучасником і близьким слугою святого великомученика Димитрія Солунського. За переказами, Луп був не просто знайомим святого Димитрія, а людиною, яка перебувала поруч із ним у часи випробувань.

Коли святого Димитрія ув’язнили та стратили за сповідання християнської віри, Луп узяв його одяг і перстень, які стали для нього символами духовного зв’язку з мучеником.

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Після загибелі святого Димитрія Луп відкрито почав проповідувати християнство. Він використовував речі мученика як свідчення Божої сили та зцілював людей, які зверталися до нього з вірою.

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За церковним переказом, через молитви святого Лупа багато язичників наверталися до християнства. Його діяльність викликала невдоволення тих, хто підтримував язичницькі вірування, а також представників влади, які переслідували послідовників Христа.

За часів правління римського імператора Максиміана святого Лупа заарештували через його відкриту сповідь християнської віри. Його змушували відмовитися від Христа та принести жертви язичницьким богам, однак він залишився непохитним.

За переказами, святого піддали жорстоким катуванням, але він мужньо переніс страждання. Зрештою Луп був страчений як мученик за віру.

Його подвиг став прикладом духовної стійкості: навіть перед лицем смерті святий не відмовився від переконань і довів свою любов до Бога.

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Церковне свято 23 серпня — день пам’яті святого священномученика Іринея, єпископа Ліонського

Святий Іриней народився приблизно 130 року в місті Смирна (нині Ізмір). Про його родину відомо небагато, однак із творів самого святого можна зрозуміти, що він із юних років був знайомий із християнським вченням.

Особливе значення у його житті мала зустріч зі святим Полікарпом Смирнським — учнем апостола Іоанна Богослова. Іриней слухав настанови Полікарпа і через нього отримав духовний зв’язок із поколінням апостолів.

Пізніше він писав, що чув розповіді від людей, які особисто спілкувалися з тими, хто знав апостолів. Саме ця спадкоємність стала для нього важливим доказом істинності християнської віри.

У другій половині II століття Іриней прибув до міста Лугдун (нині Ліон), де існувала християнська громада. Він став учнем і помічником місцевого єпископа Потина.

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У цей час християни Галлії переживали важкі випробування. За правління римської влади відбувалися переслідування віруючих, багато християн загинуло за свою віру.

Після мученицької смерті єпископа Потина Іриней був обраний єпископом Ліона. На цій посаді він проявив себе як турботливий пастир, який зміцнював віру людей і захищав Церкву від помилкових учень.

Одним із найбільших внесків святого Іринея стало його протистояння гностицизму — течії, яка поширювала вчення, що суперечили християнській традиції.

Гностики стверджували, що спасіння можна отримати через особливе таємне знання, доступне лише обраним. Вони часто заперечували важливі істини християнства, зокрема справжнє втілення Сина Божого.

Святий Іриней написав знамениту працю «Викриття і спростування лжеіменного знання», відому також як «Проти єресей». У цьому творі він захищав апостольське вчення та пояснював, що справжня віра передається через Церкву від апостолів.

Він наголошував, що християнство не є прихованою філософією для небагатьох, а відкритою істиною, яку Господь дарував усім людям.

Церковне свято в Україні 23 серпня за старим календарем

За старим календарем 23 серпня в Україні вшановували пам’ять святого Лаврентія Римського. Святий Лаврентій служив при папі Сиксті II та опікувався церковним майном і допомагав бідним. Коли влада вимагала передати їй скарби Церкви, він привів убогих, хворих і знедолених людей, сказавши, що саме вони є найбільшим багатством християнської громади. За це його заарештували та піддали жорстоким катуванням. Святий Лаврентій мужньо переніс страждання і прийняв мученицьку смерть близько 258 року.

Прикмети 23 серпня

Народні прикмети 23 серпня / © pexels.com

Якщо туман стелиться над землею — найближчими днями очікували сонячну та суху погоду.

Якщо листя на деревах починає жовтіти — осінь уже наближається.

Якщо день теплий і сонячний — осінь, за повір’ями, буде м’якою.

Що не можна робити 23 серпня

Не варто цього дня залишати без допомоги тих, хто потребує підтримки, тримати в серці образу чи прагнути помсти. Також застерігали від смутку та втрати надії, закликаючи зберігати душевний спокій, милосердя і віру.

Що можна робити 23 серпня

У народі вважали, що 23 серпня — день, сприятливий для домашніх справ, праці на землі та приготування різноманітних страв. Господарі могли займатися городом, збирати врожай і наводити лад у домі. Також цей день вважали вдалим для створення сім’ї: за давніми повір’ями, подружжя, яке побралося на Лупів день, матиме міцний і щасливий союз.

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