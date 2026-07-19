Яке церковне свято в Україні 25 липня

Церковне свято 25 липня / © pexels.com

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25 липня (7 серпня), в православному календарі Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Християнське свято, присвячене завершенню земного життя праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці та бабусі Ісуса Христа. Для вірян це ще одна нагода згадати жінку, яка стала прикладом глибокої віри, терпіння та материнської любові.

Свята Анна разом зі своїм чоловіком, праведним Йоакимом, вважаються батьками Діви Марії. За церковним переданням, подружжя довгі роки не могло мати дітей, через що зазнавало осуду від суспільства. Попри це вони не втрачали віри в Бога й невпинно молилися.

Їхні щирі молитви були почуті: ангел сповістив Анні та Йоакиму, що вони стануть батьками доньки, яка відіграє особливу роль в історії спасіння людства. Народжену дитину назвали Марією, а згодом вона стала Матір’ю Ісуса Христа.

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Саме тому святу Анну особливо шанують як покровительку матерів, бабусь, вагітних жінок та подружніх пар, які моляться про народження дітей.

Церковне свято 25 липня — день пам’яті святих жінок Олімпіади і Євпраксії

Свята Олімпіада (Олімпіада Константинопольська) жила у IV–V століттях у Константинополі. Вона походила зі знатної та заможної родини, але після раннього вдівства вирішила не пов’язувати своє життя новим шлюбом, а присвятити себе служінню Богові.

Отримавши великий спадок, Олімпіада не витрачала багатства на розкіш. Навпаки, вона використовувала свої кошти для допомоги нужденним, утримувала лікарні, підтримувала сиріт, мандрівників, вдів і людей похилого віку. Вона також заснувала жіночу чернечу громаду при храмі Святої Софії в Константинополі.

Свята була близькою духовною дочкою святителя Іоана Золотоустого. Коли його несправедливо заслали у вигнання, Олімпіада залишилася йому вірною, за що сама зазнала переслідувань і втратила значну частину свого майна.

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Попри випробування, вона не втратила віри, а до кінця життя продовжувала допомагати людям, залишаючись прикладом християнської любові та жертовності.

Свята Євпраксія жила наприкінці IV століття. Вона також народилася в багатій і впливовій родині. Після смерті батька разом із матір’ю переїхала до Єгипту, де вони відвідали жіночий монастир.

Саме там юна Євпраксія відчула покликання до чернечого життя. Незважаючи на свій молодий вік і можливість забезпеченого майбутнього, вона вирішила залишитися в монастирі та присвятити себе молитві, посту й праці.

Черниці згадували її як надзвичайно смиренну, працьовиту й доброзичливу. Вона добровільно виконувала найважчу роботу, допомагала сестрам і ніколи не прагнула похвали чи визнання.

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За переказами, Господь наділив Євпраксію даром духовної мудрості та зцілення. До неї зверталися люди з проханнями про молитву, а її життя стало прикладом повної довіри Божій волі.

Свята відійшла до Господа у молодому віці, але залишила по собі пам’ять як одна з найшанованіших подвижниць раннього християнства.

Церковне свято в Україні 25 липня за старим календарем

За старим календарем 25 липня в Україні вшановували пам’ять мученика Прокла. За церковним переданням, Прокл відкрито сповідував християнство й відмовився приносити жертви язичницьким богам. За це його піддали жорстоким тортурам, намагаючись змусити зректися віри. Попри страждання, мученик залишився непохитним і до останнього свідчив про свою відданість Христу.

Прикмети 25 липня

Народні прикмети 25 липня / © pexels.com

Дощ 25 липня — осінь може бути дощовою й затяжною.

Густий ранковий туман — до ясного та спекотного дня.

Рясна роса вранці — на гарну погоду та щедрий урожай.

Що не можна робити 25 липня

За народними віруваннями, цього дня не варто ледарювати, надмірно вживати алкоголь чи займатися лагодженням одягу та взуття — шити, зашивати або пришивати ґудзики. Вважалося, що такі речі після ремонту швидко зношуватимуться й знову потребуватимуть заміни.

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Що можна робити 25 липня

Святу Анну шанують як небесну заступницю подружжя, жінок, які мріють стати матерями, маленьких дітей, нужденних і людей праці. У день її пам’яті віряни просять святу про благословення на народження дитини, мир і злагоду в родині, міцне здоров’я для дітей, їхній спокій, а також допомогу у вирішенні сімейних труднощів.

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