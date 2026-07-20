Яке церковне свято в Україні 26 липня

Церковне свято 26 липня / © unsplash.com

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26 липня (8 серпня), в православному календарі день пам’яті святого священномученика Єрмолая і тих, що з ним. Святий Єрмолай був священником у місті Нікомидія — одному з найбільших міст Римської імперії. Саме тут імператор Діоклетіан розпочав одні з наймасовіших переслідувань християн в історії Церкви.

За церковним переданням, коли було спалено близько двадцяти тисяч християн, які молилися у храмі під час святкування Різдва Христового, Єрмолаю вдалося врятуватися. Він змушений був переховуватися, однак не припинив свого служіння. Попри небезпеку, святий продовжував проповідувати Євангеліє, підтримувати віруючих і навертати нових людей до Христа.

Особливе місце в житті святого Єрмолая займає його зустріч із юнаком Пантелеймоном, який згодом став одним із найшанованіших великомучеників Церкви.

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Пантелеймон навчався лікарського мистецтва і виховувався переважно в язичницькому середовищі. Єрмолай звернув увагу на здібного юнака і почав розповідати йому про Ісуса Христа, Його спасительне вчення та вічне життя.

Остаточно Пантелеймон увірував після того, як за молитвою до Господа воскресив померлу від укусу змії дитину. Це чудо зміцнило його віру, після чого Єрмолай охрестив юнака. Згодом святий Пантелеймон став безсрібником і цілителем, який безкоштовно допомагав усім нужденним.

Після страти святого Пантелеймона влада почала розшукувати його духовного наставника. Незабаром Єрмолая було заарештовано разом із пресвітерами Єрмократом та Єрмипом.

Святих примушували зректися Христа, приносити жертви язичницьким богам і поклонитися ідолам. Проте вони твердо сповідували свою віру, незважаючи на погрози та жорстокі катування.

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За переданням, під час допитів сталися знаменні події: язичницькі ідоли падали й руйнувалися, а багато очевидців дивувалися силі Божій. Незважаючи на це, правитель виніс мученикам смертний вирок.

Близько 305 року святі Єрмолай, Єрмократ і Єрмип були усічені мечем, завершивши свій земний шлях мученицькою смертю за Христа.

Церковне свято 26 липня — день пам’яті святої преподобномучениці Параскеви

Свята Параскева жила в III столітті, коли Римська імперія ще залишалася язичницькою, а послідовники Христа зазнавали переслідувань. Про її дитинство збереглося небагато достовірних відомостей, однак церковне передання свідчить, що вона змалку вирізнялася благочестям, любов’ю до молитви та прагненням служити Богові.

Бажаючи повністю присвятити своє життя Господу, Параскева прийняла чернечий постриг. Вона проводила дні в пості, молитві та духовних подвигах, навчаючи інших християн своїм прикладом смирення й любові.

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Попри небезпеку бути викритою, преподобномучениця відкрито свідчила про Христа. Вона допомагала нужденним, підтримувала християн, які потерпали від гонінь, і закликала язичників пізнати істинного Бога.

Її мудрість, лагідність і тверда віра привертали до неї багатьох людей. За переказами, завдяки її словам і благочестивому життю чимало язичників прийняли християнство.

Під час одного з переслідувань християн Параскеву було заарештовано. Її привели до правителя, який вимагав зректися Христа та принести жертву язичницьким богам.

Свята твердо відповіла, що визнає лише Ісуса Христа і не поклониться ідолам. За це її піддали жорстоким тортурам. Незважаючи на тяжкі страждання, Параскева не втратила мужності та продовжувала прославляти Господа.

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За церковним переданням, Господь неодноразово зміцнював Свою вірну служительку, а її стійкість дивувала навіть тих, хто був свідком катувань. Багато людей, побачивши її незламність, увірували в Христа.

Не змігши схилити святу до зречення віри, правитель наказав стратити її. Так преподобномучениця Параскева завершила свій земний шлях, отримавши мученицький вінець.

Церковне свято в Україні 26 липня за старим календарем

За старим календарем 26 липня в Україні вшановували пам’ять преподобного святителя Юліана. Святий Юліан присвятив себе служінню ближнім, допомагаючи нужденним і наставляючи людей на шлях християнської віри. За свою праведність він здобув дар духовної мудрості, а його життя стало прикладом любові до Бога та ближнього.

Прикмети 26 липня

Народні прикмети 26 липня / © pexels.com

Ластівки літають низько — незабаром піде дощ.

Бджоли рано повертаються до вуликів — чекайте на негоду.

Багато павутиння в повітрі — до тривалої теплої та сухої погоди.

Що не можна робити 26 липня

За народними звичаями, жінкам радили утриматися від виснажливої фізичної роботи, особливо в полі чи на городі. Не рекомендували також братися за рукоділля — шиття, в’язання або вишивання, адже вірили, що це може негативно позначитися на сімейному добробуті та особистому щасті. Крім того, цього дня не поспішали позичати комусь господарські чи робочі інструменти, щоб разом із ними не віддати з дому достаток і добробут.

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Що можна робити 26 липня

У народному календарі 26 липня відоме як Єрмолаїв день. У цей період селяни традиційно починали викопувати ранні сорти картоплі та збирати перші яблука. Водночас куштувати новий урожай яблук було не прийнято — за звичаєм їх залишали до святкування Другого Спаса.

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