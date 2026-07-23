Яке церковне свято в Україні 29 липня

Церковне свято 29 липня / © pexels.com

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29 липня (11 серпня), в православному календарі день пам’яті святого мученика Калиника. Святий Калиник був ревним місіонером. Він навчав людей істинної віри, закликав відмовитися від поклоніння язичницьким богам та навернутися до Христа. Його слова, щире життя і любов до ближніх справляли велике враження, тому багато людей приймали християнство.

Відомо, що Калиник не прагнув слави чи багатства. Він жив дуже скромно, допомагав нужденним і втішав тих, хто страждав. Його життя стало живою проповіддю християнських чеснот.

Під час одного з проповідницьких мандрів Калиника схопили за наказом римського намісника. Його привели на суд і вимагали принести жертву язичницьким богам та зректися Христа.

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Святий спокійно відповів, що поклоняється лише Єдиному Богові, Який створив небо і землю, а ідоли не мають жодної сили. Попри численні погрози, він залишався непохитним.

За відмову зректися віри Калиника піддали жорстоким катуванням. Його били, завдавали численних ран і змушували пройти босоніж у розпечених залізних сандалях із забитими всередину цвяхами.

Однак навіть під час страшних мук святий не переставав молитися. За церковним переданням, Господь зміцнював його сили, а мучитель не міг зламати його дух.

Зрештою Калиника засудили до страти через спалення.

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Церковне свято в Україні 29 липня за старим календарем

За старим календарем 29 липня в Україні вшановували пам’ять мученика Афіногена і мучениці Юлії. Священномученик Афіноген був єпископом міста Севастії у Вірменії та жив наприкінці III — на початку IV століття, під час гонінь на християн імператора Діоклетіана. Він прославився як мудрий пастир, який ревно проповідував християнську віру. Свята мучениця Юлія Карфагенська жила у V столітті. Вона була християнкою, яку після захоплення Карфагена взяли в полон і продали в рабство сирійському купцеві. Попри важке життя, Юлія залишалася вірною Христу, сумлінно виконувала свою працю, багато молилася й постила.

Прикмети 29 липня

Народні прикмети 29 липня / © pexels.com

Якщо цього дня стоїть тепла й сонячна погода — осінь буде сухою та лагідною.

Дощ 29 липня віщує затяжну негоду та вологий серпень.

Ранковий густий туман — до ясного і спекотного дня.

Що не можна робити 29 липня

Не рекомендується байдикувати, позичати чи брати гроші в борг, а також пошкоджувати калину, ламаючи її гілки. Крім того, цього дня радили уникати сварок із близькими, адже вважалося, що конфлікти можуть принести в дім тривалі непорозуміння та сімейний розлад.

Що можна робити 29 липня

З давніх-давен вважалося, що цього дня особливо сприятливо вирушати до лісу збирати ягоди та гриби. Існувало й цікаве повір’я, пов’язане з калиною: люди вірили, що якщо обійняти її стовбур або хоча б ненадовго до нього прихилитися, можна отримати приплив життєвої енергії, зміцнити здоров’я та набратися сил.

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