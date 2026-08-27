Яке церковне свято в Україні 3 вересня

Церковне свято 3 вересня / © unsplash.com

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3 вересня (16 вересня), в православному календарі день пам’яті святого священномученика Антима, єпископа Нікомидійського. Наприкінці III століття Антим очолив християнську громаду міста Нікомидія — однієї зі столиць Римської імперії. У той час місто було важливим політичним центром, де проживало багато християн. Єпископ користувався великою повагою серед вірян завдяки своїй мудрості, доброті та щирій турботі про людей.

Антим багато проповідував, допомагав нужденним, підтримував тих, хто переживав труднощі, та зміцнював віру своєї пастви.

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303 року імператор Діоклетіан розпочав одні з наймасштабніших гонінь на християн в історії Римської імперії. Було наказано руйнувати храми, спалювати Святе Письмо та змушувати людей приносити жертви язичницьким богам.

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За церковним переданням, у Нікомидії під час великого свята було спалено храм разом із тисячами християн, які відмовилися зректися своєї віри. Після цієї трагедії єпископ Антим був змушений залишити місто й переховуватися, однак навіть у схованці він продовжував керувати Церквою, надсилаючи листи підтримки та зміцнюючи дух вірян.

Згодом місце перебування святителя стало відоме владі. До нього відправили загін воїнів із наказом заарештувати єпископа.

За переказами, Антим зустрів своїх переслідувачів як дорогих гостей. Не назвавши свого імені, він запросив їх до столу, нагодував і дав можливість відпочити після важкої дороги. Лише після цього святий відкрив, що саме він є тією людиною, яку вони шукають.

Вражені його добротою, воїни пропонували Антиму втекти, однак він відмовився. Святитель добровільно вирушив із ними до Нікомидії, бажаючи до кінця залишитися вірним своєму покликанню.

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Перед судом єпископу запропонували зректися християнської віри й поклонитися язичницьким богам. Антим твердо відмовився, заявивши, що служить лише Христу. За свою непохитність він був засуджений до страти через усічення мечем. Це сталося близько 302–303 року.

Церковне свято 3 вересня — день пам’яті преподобного Теоктиста, спосника великого Євтимія

Майбутній святий прагнув усамітненого життя та залишив світські турботи заради служіння Христу. Згодом його духовний шлях перетнувся з преподобним Євтимієм Великим. Між двома подвижниками виникла глибока духовна дружба, заснована на спільній любові до молитви та чернечого життя.

Спочатку вони оселилися в пустелі, неподалік Єрусалима, де проводили час у пості та молитві. Подвижники прагнули якомога менше залежати від земних благ і цілковито присвятити себе Богові.

Згодом навколо Теоктиста та Євтимія почали збиратися інші ченці, які шукали духовного наставництва. Так поступово виникла чернеча громада.

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Преподобний Теоктист очолив монастир, який став відомий як обитель преподобного Теоктиста. Тут ченці жили за суворими правилами, багато молилися, працювали та допомагали нужденним.

Саме Теоктист дбав про порядок у монастирі та духовне життя братії. Він був для ченців не лише настоятелем, а й мудрим наставником, який власним прикладом показував, як поєднувати молитву, працю та любов до ближнього.

Попри те, що Євтимій і Теоктист мали окремі монастирі, вони залишалися близькими духовними друзями. За церковним переданням, вони часто зустрічалися, разом молилися та підтримували один одного на шляху подвижництва.

Євтимій Великий відзначався особливою любов’ю до усамітнення, тоді як Теоктист більше займався монастирською громадою та духовним наставництвом братії. Їхнє служіння доповнювало одне одного.

Обидва святі стали прикладом того, що чернече життя може мати різні форми: одні подвижники прагнуть повної самоти, інші служать Богові через турботу про монастирську громаду та допомогу людям.

Преподобний Теоктист до глибокої старості залишався духовним наставником своєї братії. Він продовжував молитися, працювати та підтримувати ченців, передаючи їм свій багаторічний досвід духовного життя.

Церковне свято в Україні 3 вересня за старим календарем

За старим календарем 3 вересня в Україні вшановували пам’ять апостола від 70-ти Тадея. Один із учнів Ісуса Христа, який після Вознесіння Спасителя присвятив своє життя поширенню християнської віри. За церковним переданням, він проповідував Євангеліє в Месопотамії, Сирії та інших східних землях, навертаючи людей до християнства. Тадей був відомий своєю відданістю Христу, мужністю та ревністю у проповіді. Він заснував християнські громади та допомагав утверджувати нову віру серед язичників.

Прикмети 3 вересня

Народні прикмети 3 вересня / © pexels.com

Якщо 3 вересня йде дощ — осінь може бути дощовою та сирою.

Сонячний і теплий день — осінь очікували погожою та теплою.

Сильний вітер — до нестійкої погоди найближчими днями.

Що не можна робити 3 вересня

Не радили за народними традиціями 3 вересня планувати весілля чи сватання. День вважали несприятливим і для конфліктів із рідними. Вірили, що сварка, яка виникне цього дня, може надовго зіпсувати стосунки, а постійні переживання та напруження здатні негативно позначитися на самопочутті.

Що можна робити 3 вересня

За народними уявленнями, прибирання цього дня має не лише практичний, а й символічний сенс. Вважається, що разом із непотрібними речами з оселі можна винести накопичений негатив, тривоги та похмурі думки. Звільнений простір нібито відкриває дорогу приємним змінам, а порядок у домі обіцяє господарям добробут і вдалий рік. Водночас корисні речі радять не викидати — якщо вони ще придатні для використання, краще передати їх тим, хто цього потребує.

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