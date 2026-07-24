Яке церковне свято в Україні 30 липня

Церковне свято 30 липня / © pexels.com

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30 липня (12 серпня), в православному календарі день пам’яті святих апостолів Сили і Силуана, і тих, що з ними. Багато дослідників вважають, що Сила і Силуан — це одна й та сама людина. У книзі Діянь апостолів він згадується під ім’ям Сила, тоді як у посланнях апостола Павла та апостола Петра — як Силуан.

Силуан був одним із найшанованіших членів Єрусалимської Церкви. Після Апостольського собору саме його разом із Юдою Варсавою було відправлено до Антіохії, щоб передати рішення про те, що язичникам, які прийняли християнство, не потрібно дотримуватися всіх приписів юдейського закону.

Згодом Сила став найближчим супутником апостола Павла під час його другої місіонерської подорожі.

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Разом із Павлом Сила проповідував у Сирії, Кілікії, Македонії та Греції. Вони відвідали міста Филипи, Солунь, Верію, Коринф та багато інших.

Особливо відомий епізод стався у Филипах. За проповідь Євангелія Павла і Силу несправедливо побили різками та кинули до в’язниці. Проте навіть у темниці вони не втрачали віри: опівночі молилися й співали хвалу Богові.

Саме тоді стався сильний землетрус, який відчинив двері в’язниці та звільнив кайдани в’язнів. Вражений цією подією тюремний сторож увірував у Христа разом зі своєю родиною та прийняв святе хрещення.

Після завершення місіонерських подорожей Силуан продовжив проповідувати християнство. У Першому посланні апостола Петра він згадується як «вірний брат», що свідчить про його високий авторитет серед перших християн.

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За церковним переданням, Силуан став єпископом і до кінця життя невтомно навчав людей Христовій вірі.

Разом із Силою та Силуаном Церква вшановує ще кількох апостолів із числа сімдесяти.

Церковне свято в Україні 30 липня за старим календарем

За старим календарем 30 липня в Україні вшановували пам’ять мучениці Маргарити. За переданням, Маргарита зазнала тяжких страждань за свою відданість Христу, але залишилася непохитною у вірі. Її мужність і духовна сила стали прикладом для багатьох християн. Зрештою свята прийняла мученицьку смерть, здобувши вінець вічної слави.

Прикмети 30 липня

Народні прикмети 30 липня / © pexels.com

Якщо день сонячний і спекотний — серпень буде теплим і сухим.

Дощ 30 липня віщує вологу та дощову осінь.

Рясна ранкова роса — до ясної та гарної погоди.

Що не можна робити 30 липня

Народна мудрість радить 30 липня не відмовляти тим, хто звертається по допомогу, адже вважалося, що байдужість може обернутися власними труднощами. Також цього дня уникали лінощів, надмірностей у їжі та вживанні алкоголю. Крім того, за повір’ями, дата не вважалася вдалою для позик, великих покупок чи інших важливих фінансових рішень.

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Що можна робити 30 липня

Вважалося, що 30 липня не можна проводити в бездіяльності. Навпаки, чим більше корисних справ встигнути зробити, тим міцнішим буде здоров’я і щасливішим — майбутній рік. Саме тому цього дня охоче працювали в полі, поралися по господарству та розпочинали нові справи.

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