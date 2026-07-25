Яке церковне свято в Україні 31 липня

Церковне свято 31 липня / © pexels.com

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31 липня (13 серпня), в православному календарі день пам’яті святого і праведного Євдокима. Святий Євдоким народився у IX столітті в Каппадокії — історичній області Малої Азії, що подарувала християнству багатьох великих святих. Його батьки були заможними, благородними та глибоко віруючими людьми. Вони виховали сина у страху Божому, прищепивши йому любов до молитви, милосердя та справедливості.

Ще змалку Євдоким вирізнявся лагідною вдачею, скромністю та надзвичайною духовною зрілістю. Він уникав марнославства, не прагнув багатства чи високого становища заради власної слави, а всі свої сили спрямовував на служіння Богові та людям.

Завдяки своїй чесності, мудрості та бездоганній репутації Євдоким був призначений правителем області Харсіанон за часів візантійського імператора Феофіла.

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Попри високу державну посаду, він залишався надзвичайно скромною людиною. Праведник суворо дотримувався Божих заповідей і ніколи не використовував владу для власної вигоди. Він однаково ставився як до багатих, так і до бідних, уважно вислуховував усіх, хто приходив до нього по допомогу, та справедливо вирішував будь-які суперечки.

Євдоким особливо піклувався про нужденних. Він підтримував сиріт, допомагав удовам, захищав несправедливо скривджених і щедро роздавав милостиню. Для нього державна служба була не засобом самоствердження, а можливістю виконувати Божу волю через добрі справи.

Однією з найвідоміших рис святого була його виняткова цнотливість. Щоб уникнути будь-яких спокус, Євдоким дав обітницю зберігати чистоту й уникав приватного спілкування з жінками. Виняток становила лише його мати.

Таке рішення не було проявом зневаги чи відчуження, а свідомим прагненням повністю присвятити своє життя Богові, берегти чистоту серця та не дозволяти жодним пристрастям відвернути себе від духовного шляху.

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У повсякденному житті святий поєднував молитву, працю та служіння людям. Він багато часу проводив у молитві, регулярно відвідував богослужіння та суворо дотримувався церковних постів.

Євдоким не шукав людського визнання. Він намагався робити добро тихо, не виставляючи свої вчинки напоказ. Саме ця внутрішня скромність стала однією з головних причин, через яку його життя залишило глибокий слід у пам’яті Церкви.

Святий Євдоким прожив лише близько 33 років. Попри молодий вік, він досяг високої духовної зрілості.

Перед смертю праведник попросив, щоб його поховали у простому одязі, без будь-якої пишноти чи особливих почестей. Він бажав залишитися таким самим смиренним і після завершення земного життя.

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Церковне свято в Україні 31 липня за старим календарем

За старим календарем 31 липня в Україні вшановували пам’ять мученика Еміліяна. Він жив у IV столітті в місті Доростол (нині територія Болгарії) за часів жорстоких гонінь на християн. Він був рабом місцевого правителя, але щиро сповідував християнську віру. Не бажаючи поклонятися язичницьким богам, Еміліян відкрито засвідчив свою відданість Христу. За переказами, він зруйнував язичницьке капище, чим викликав гнів влади. Після жорстоких катувань святий не зрікся віри й мужньо прийняв мученицьку смерть — його спалили живцем.

Прикмети 31 липня

Народні прикмети 31 липня / © pexels.com

Якщо вранці багато роси — день буде спекотним і ясним.

Хмари швидко пливуть по небу — незабаром зміниться погода.

Грім цього дня вважається ознакою тривалих дощів.

Що не можна робити 31 липня

Вважалося небажаним переїдати, надмірно вживати алкоголь або братися за генеральне прибирання. Також цього дня намагалися не вирушати в далекі мандрівки, адже, за народними повір’ями, поїздка, розпочата на Євдокимове заговіння, могла принести несподівані труднощі чи невдачі в дорозі.

Що можна робити 31 липня

У народному календарі цей день відомий як Євдокимів день або Євдокимове заговіння, адже вже наступного дня, 1 серпня за новим церковним календарем, розпочинається Успенський піст. За давньою традицією саме цього дня завершують період скоромної їжі, тому на святковому столі ще можуть бути м’ясні та рибні страви, домашня випічка, соління й інші улюблені наїдки.

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