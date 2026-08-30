Яке церковне свято в Україні 6 вересня

Церковне свято 6 вересн / © unsplash.com

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6 вересня (19 вересня), в православному календарі день пам’яті святого мученика Євдоксія і тих, що з ним. Євдоксій походив із Каппадокії — історичної області Малої Азії. Він служив у війську та мав авторитет серед інших воїнів. За переказами, Євдоксій не приховував своєї приналежності до християнської громади, хоча в ті часи це могло коштувати людині життя.

Коли почалися переслідування християн, Євдоксія заарештували. Від нього вимагали зректися Христа та принести жертву язичницьким богам. Проте святий залишився непохитним.

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Перед судом він мужньо визнав свою віру. Для Євдоксія християнство було не просто переконанням — це був спосіб життя, від якого він не хотів відмовлятися навіть під загрозою смерті.

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Євдоксія піддали жорстоким катуванням. Однак страждання не змусили його зректися Христа. Зрештою святий мученик був страчений.

За церковним переказом, разом із Євдоксієм постраждали й інші християни, серед яких згадуються Зинон і Макарій. Вони також залишилися вірними християнській вірі та прийняли мученицьку смерть.

Особливе значення має те, що Євдоксій був воїном. Він жив у середовищі, де відданість державі та імператору мала надзвичайне значення, але в момент випробування поставив вірність Христу вище за страх перед покаранням.

Церковне свято 6 вересня — день пам’яті преподобного Архипа

Відомості про життя преподобного Архипа дійшли до нас у церковному переданні. Він присвятив своє життя християнській вірі та прагненню жити відповідно до євангельських заповідей.

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Святий обрав шлях подвижництва, відмовившись від багатьох земних прив’язаностей. Основою його життя стали молитва, піст, праця та духовне зосередження. Усе своє життя Архип прагнув присвятити Богові, уникаючи марнославства й зайвих земних турбот.

Подвижницький шлях вимагав від нього великої витривалості. День за днем святий зміцнював свою віру молитвою та терпінням, намагаючись зберігати мир у душі й любов до ближніх.

Особливістю життя преподобного Архипа була його постійність у духовній праці. Він не прагнув слави чи людського визнання. Його подвиг полягав насамперед у щоденному служінні Богові та боротьбі із власними слабкостями.

Для християнської традиції такий подвиг має особливе значення. Святість розуміється не лише як великі й відомі вчинки, а й як щоденна праця над собою — уміння прощати, бути смиренним, допомагати іншим і не відповідати злом на зло.

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Пам’ять преподобного Архипа — це нагода замислитися над власним духовним життям і запитати себе, що ми можемо змінити на краще вже сьогодні.

Церковне свято в Україні 6 вересня за старим календарем

За старим календарем 6 вересня в Україні вшановували пам’ять священномученика Євтихія. За свою проповідницьку діяльність він зазнав переслідувань і мучень, але не відмовився від християнської віри. За твердість у сповідуванні Христа Церква називає його священномучеником — єпископом або священнослужителем, який прийняв мученицьку смерть за віру.

Прикмети 6 вересня

Народні прикмети 6 вересня / © pexels.com

Багато павутиння на рослинах — до теплої погоди.

Чорні хмари на небі — за народними спостереженнями, до швидкого похолодання.

Крик синиці — до дощової та холодної осені.

Що не можна робити 6 вересня

За давнім повір’ям, вода цього дня могла символічно «змити» з людини пам’ять, розум або життєву мудрість. Тому миття голови на Михайла намагалися перенести на інший день.

Що можна робити 6 вересня

У день вшанування Архангела Михаїла віряни зазвичай вирушають до церкви, щоб помолитися та попросити небесного покровительства. Перед образом Архангела звертаються з проханнями про здоров’я, одужання, захист від недуг, небезпеки та людей із недобрими намірами. Біля ікони Божої Матері та Києво-Братського образу Богородиці моляться за родину, просять благословення та особливо — миру й захисту для України, її військових і всіх, хто перебуває в небезпеці.

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