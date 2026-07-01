Яке церковне свято в Україні 7 липня

Церковне свято 7 липня / © pexels.com

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7 липня (20 липня), в православному календарі день пам’яті преподобного Томи, що в Малеї, і Акакія, про якого згадує «Ліствиця». Тома Малеїнський був візантійським пустельником, який подвизався на півдні Пелопоннесу, поблизу гори Малея. Він обрав шлях повного усамітнення, віддалившись від світу заради безперервної молитви та аскези.

За переказами, Тома жив у суворих умовах: у печері або простій келії, харчуючись мінімальною кількістю їжі. Його життя стало прикладом радикального зречення земних благ. У духовній традиції його вшановують як людину, яка через мовчання та самітність досягла глибокого внутрішнього миру та єдності з Богом.

Йому приписують дар духовного розпізнання та зцілень, хоча сам Тома уникав будь-якої слави й людської уваги.

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Акакій Синайський відомий насамперед через один із найяскравіших прикладів у книзі «Ліствиця» Іоанна Ліствичника.

В оповіді Акакій був молодим ченцем, який перебував у повному послуху у свого суворого старця. Його життя було сповнене принижень, важкої праці та терпіння образ, але він не нарікав і не опирався.

За переказом «Ліствиці», навіть після смерті Акакія його смирення було настільки глибоким, що старець, який жорстоко випробовував його, усвідомив свою помилку лише після його відходу з цього життя.

Іоанн Ліствичник подає Акакія як взірець абсолютного послуху — чесноти, яка в монашій традиції вважалася шляхом до повного подолання гордині.

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Церковне свято в Україні 7 липня за старим календарем

За старим календарем в Україні вшановували пам’ять преподобного Антонія Димського. Антоній Димський жив у XII–XIII століттях і прославився як суворий аскет і молитвенник. Спочатку він подвизався в усамітненні, а згодом оселився біля Димського озера, де заснував монастир. За переказами, преподобний вів надзвичайно строге життя: постійна молитва, піст і повна відмова від земних зручностей. Йому приписують дар духовного розсудження та допомоги тим, хто звертався до нього за порадою.

Прикмети 7 липня

Народні прикмети 7 липня / © pexels.com

Вранці багато роси — буде добрий урожай і ясні дні попереду.

Ясна й тепла погода цього дня — до довгого теплого літа.

Сильний вітер — чекайте на мінливу погоди в липні.

Що не можна робити 7 липня

Цього дня не радили позичати гроші, бо повернення могло бути важким і затяжним, а ще уникали купання у відкритих водоймах, вважаючи це небезпечним.

Що можна робити 7 липня

У народній традиції цей день називали Фоминим. Саме з цим днем пов’язували початок жнивних обрядів: у поле виходили з серпом, прикрашеним рушником, і зрізали перший сніп. Його перев’язували тим самим рушником як знаком пошани, після чого несли до храму для освячення. Повернувшись додому, цей сніп ставили на почесне місце — покуть, де він зберігався як оберіг і символ добробуту.

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