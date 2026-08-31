Яке церковне свято в Україні 7 вересня

Церковне свято 7 вересня / © unsplash.com

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7 вересня (20 вересня), в православному календарі день пам’яті святого мученика Созонта. Святий Созонт жив у III столітті в Малій Азії. За переказами, він був пастухом і з юних років вирізнявся доброю вдачею, милосердям та щирою вірою.

Прийнявши християнство, Созонт почав відкрито сповідувати віру в Ісуса Христа та розповідати про неї іншим. Він прагнув не лише сам жити відповідно до християнських заповідей, а й допомагати людям пізнавати християнське вчення.

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Одного разу Созонт прийшов до язичницького міста, де побачив ідола, якому місцеві жителі поклонялися як божеству. За переказом, він відламав від статуї золоту руку, а золото роздав бідним.

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Цим вчинком святий хотів показати людям, що матеріальна цінність не робить язичницького ідола божеством, а справжня віра не може ґрунтуватися на поклонінні рукотворним предметам.

Коли зникнення золотої руки виявили, почали шукати винного. Созонт не став приховувати свого вчинку. Його схопили та привели на суд.

За відмову зректися християнської віри Созонта піддали жорстоким катуванням. Однак він залишався непохитним і не відмовився від своєї віри навіть перед загрозою смерті.

Святий мученик прийняв смерть за Христа, ставши одним із тих ранніх християн, які своїм життям і мученицьким подвигом засвідчили відданість Євангелію.

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Після смерті Созонта християни з пошаною поховали його тіло. Згодом на місці його мученицької смерті було споруджено храм, а пам’ять про святого збереглася в церковній традиції.

Церковне свято в Україні 7 вересня за старим календарем

За старим календарем 7 вересня в Україні вшановували пам’ять апостола від 70-ти Тита. Тит походив із язичницької родини, але прийняв християнську віру та супроводжував апостола Павла під час його місіонерських подорожей. Павло довіряв йому важливі церковні справи та називав його своїм «справжнім сином у спільній вірі». Згодом Тит став єпископом Криту, де продовжував проповідувати Євангеліє, наставляти християн і організовувати церковне життя.

Прикмети 7 вересня

Народні прикмети 7 вересня / © pexels.com

Вранці роса й туман — до теплої та ясної погоди.

Сильний західний вітер — до дощу або зміни погоди.

Північний вітер — до найближчого похолодання.

Що не можна робити 7 вересня

Наші предки вірили, що не варто демонструвати своє матеріальний добробут чи вихвалятися міцним здоров’ям, адже таким чином можна накликати невдачу. Також радили уникати фінансових позик і не позичати іншим гроші.

Що можна робити 7 вересня

Цей день вважається сприятливим для збирання цибулі. Здавна її використовували не лише в кулінарії, а й у народній медицині: вважалося, що цибуля допомагає при застуді, різних шкірних недугах і проблемах із волоссям.

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