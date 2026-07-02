Яке церковне свято в Україні 8 липня

Церковне свято 8 липня / © pexels.com

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8 липня (21 липня), в православному календарі день пам’яті святого великомученика Прокопія. Згідно з церковним переданням, Прокопій походив із Єрусалима та отримав гідну освіту, що відповідала становищу заможної родини. У молоді роки він обрав військову службу та здобув авторитет як здібний і дисциплінований воїн Римської імперії. Його життя спочатку не відрізнялося від звичного шляху римського офіцера, однак подальші події кардинально змінили його долю.

Переломним моментом у житті Прокопія стало духовне навернення. За переданням, він пережив внутрішнє одкровення, після якого прийняв християнську віру. Це рішення вимагало від нього відмови від колишнього способу життя, службових привілеїв і безпеки, адже християни в той час зазнавали переслідувань з боку римської влади.

Прийнявши хрещення, Прокопій відкрито сповідував нову віру, що стало викликом для його військового оточення та імперської адміністрації.

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Під час масштабних гонінь на християн за імператора Діоклетіана Прокопія було заарештовано. Його привели на суд до Кесарії Палестинської, де він постав перед правителем, який вимагав зречення від християнства та принесення жертви язичницьким богам.

Прокопій залишився непохитним у своїй вірі. Його відмова зректися Христа стала підставою для жорстоких катувань. Попри фізичні страждання, він продовжував сповідувати християнство, демонструючи духовну стійкість і відданість своїм переконанням.

Згідно з переданням, після тривалих катувань Прокопія було страчено у Кесарії Палестинській приблизно на початку IV століття. Його смерть у християнській традиції сприймається як свідчення перемоги духовної віри над страхом і насильством.

Церковне свято в Україні 8 липня за старим календарем

За старим календарем 8 липня в Україні вшановують пам’ять мучеників Петра і Февронії. За переказами, князь Петро тяжко захворів на проказу і був зцілений простою дівчиною Февронією, яка мала дар молитви та зцілення. Вона погодилася допомогти йому лише за умови, що він одружиться з нею. Петро спочатку не дотримався обіцянки, але хвороба повернулася, і тоді він щиро взяв Февронію за дружину. Подружжя пережило неприйняття бояр, вигнання з міста та випробування владою, але зберегло вірність одне одному. Наприкінці життя вони прийняли чернецтво і, за переданням, померли в один день.

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Прикмети 8 липня

Народні прикмети 8 липня / © pexels.com

Якщо 8 липня ясна й тепла погода — літо буде довгим і сухим, без різких похолодань.

Рясна роса зранку — до щедрого врожаю та теплої другої половини літа.

Сильний вітер цього дня — до змінливої погоди в найближчі тижні.

Що не можна робити 8 липня

8 липня не варто вирушати в далекі подорожі чи братися за нові починання — вони можуть бути невдалими. А купання у відкритих водоймах цього дня уникали, бо вірили, що вода стає небезпечною і може принести лихо.

Що можна робити 8 липня

У народній традиції цей день називали Прокопів день або Зажинки — саме тоді розпочинали перше жниво жита. У давнину колосся зрізали серпами, а перший зібраний сніп урочисто несли до оселі й ставили на почесне місце в хаті — на покуті. Вірили, що він оберігає дім, приносить достаток і не дозволяє хлібу переводитися.

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