Яке церковне свято в Україні 8 вересня

Церковне свято 8 вересня / © pexels.com

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8 вересня (21 вересня), в православному календарі Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Згідно з церковним переданням, батьками Пресвятої Діви Марії були праведні Йоаким та Анна. Вони жили побожно, але багато років не мали дітей. У ті часи бездітність вважалася великим горем, тому подружжя щиро молилося та просило Бога подарувати їм дитину. Їхня віра, терпіння і надія були винагороджені: ангел сповістив Йоакиму та Анні, що в них народиться донька, яка стане благословенням для всього людства.

Народження Марії стало великою радістю не лише для її батьків, а й для всього світу. Саме їй судилося стати Матір’ю Спасителя — Ісуса Христа. Тому Різдво Богородиці сприймається християнами як початок нової сторінки в історії спасіння людства.

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Особливе значення свята полягає в тому, що воно нагадує про силу віри та молитви. Праведні Йоаким і Анна не втратили надії навіть після багатьох років очікування. Їхній приклад навчає терпінню, довірі до Бога та вмінню не впадати у відчай у складні моменти життя.

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Церковне свято в Україні 8 вересня за старим календарем

За старим календарем 8 вересня в Україні вшановували пам’ять святих мучеників Адріана і Наталії. Святий Адріан прийняв християнство, побачивши мужність інших мучеників. За свою віру він зазнав тяжких страждань і загинув мученицькою смертю. Його дружина Наталія підтримувала чоловіка, не залишала його під час випробувань і зміцнювала у вірі.

Прикмети 8 вересня

Народні прикмети 8 вересня / © pexels.com

Ясний і сонячний день — осінь буде теплою та погожою.

Холодний ранок — до раннього приходу осінніх холодів.

Багато роси — день буде ясним і теплим.

Що не можна робити 8 вересня

Цього дня не рекомендують займатися прибиранням, миттям підлоги чи спалюванням сміття. Також жінкам, за повір’ями, не варто братися за рукоділля: шити, вишивати або ремонтувати одяг. Існувала думка, що краще відмовитися від темного вбрання та алкогольних напоїв, аби не накликати на себе хвороби, негаразди та матеріальні труднощі.

Що можна робити 8 вересня

У цей день добро і щедрість вважаються особливо важливими. За народними віруваннями, варто підтримати тих, хто потребує допомоги: поділитися милостинею, зробити добру справу або просто простягнути руку підтримки. Вважається, що така щирість може принести в оселю добробут, міцне здоров’я та сімейну радість. Окрему увагу цього дня приділяють матерям — їм висловлюють вдячність за любов і турботу та намагаються допомогти в повсякденних справах.

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